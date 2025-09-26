이혁 주일대사 부임…"일본 총리 누가 되어도 한일관계 영향 없도록 할 것"

▲ 이혁 신임 주일 한국대사가 26일 도쿄 하네다공항에 도착한 뒤 취재진과 만나 부임 소감을 말하고 있다.

이혁 신임 주일 대사는 "일본의 새 총리가 누가 되더라도 한일 관계 전반에 영향을 미치지 않도록 관리할 것"이라고 부임 일성을 밝혔습니다.이 대사는 오늘(26일) 오후 일본 하네다 국제공항을 통해 입국하며 한국과 일본의 기자들을 만나 "한일 간에 여러 가지 어려운 문제들도 잠재하고 있지만 그런 문제들이 다른 분야에서의 협력과 교류에 영향을 미치지 않도록 한다는 게 기본 방침"이라며 이렇게 말했습니다.다음 주 이시바 총리가 방한해 이재명 대통령과 정상회담을 갖는 것과 관련해선 "이재명 정부로서 일본 정부 교체에 관계없이 셔틀 외교를 계속 지속하겠다는 의지를 보여준 사례"라며 "양국이 교류, 협력할 분야에 있어서 좀 더 구체적인 의견 교환이 있을 것"이라고 설명했습니다.다음 달 말로 예상되는 일본 총리 교체와 관련해선 "어떤 사람이 일본의 지도자가 되더라도 한일 간의 협력과 교류를 증진하자는 데 이의가 없을 것이라고 생각한다"며 "일본 총리 후보들의 인터뷰를 보면 한일관계 증진을 위해 최선을 다하지 않겠다는 분은 아무도 없었다"고 말했습니다.이 대사는 외교통상부 아시아태평양국장과 기획조정실장, 베트남·필리핀 대사 등을 지냈습니다.위성락 국가안보실장과는 외무고시 13회로 동기입니다.일본은 1986년과 1994년의 서기관, 2009년의 공사에 이어 이번이 네 번째 근무가 됩니다.(사진=연합뉴스)