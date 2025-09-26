[딥빽] 일본 자민당 총재 선거, 외국인 규제 '떼창'에 본질은 실종?…일본의 운명과 한일 관계의 전망은

일본 자민당 새 총재 선거가 10월 4일 열립니다.

차기 총재는 곧바로 총리 자리에 오를 가능성이 높은 만큼, 이번 선거는 일본 정치의 향방을 가를 중대 분수령이 될 전망입니다.



유력 주자는 '최연소 총리'를 노리는 고이즈미 신지로, '첫 여성 총리'에 도전하는 다카이치 사나에. 여기에 이시바 총리의 두터운 신임을 받는 하야시 요시마사도 '다크호스'로 거론됩니다.



이번 선거의 핵심 포인트는 세 가지입니다.

첫째, 장기 침체 속에서 모든 후보가 내세운 경제 공약.

둘째, 다수 후보가 강조하는 외국인 규제 강화.

셋째, 여소야대 구도 속에서 더욱 부각되는 연정 확대입니다.



하지만 이번 선거는 단순한 자민당 내부 권력 경쟁이 아닙니다.

결선 투표 구조와 파벌의 물밑 움직임, 극우 정당 참정당 돌풍 이후 거세지는 반외국인 정서, 그리고 한국을 비롯한 주변국과의 외교 관계까지 맞물려 있습니다. 여기에 고바야시 후보가 직접 언급한 "이번이 마지막 총재 선거일 수도 있다"는 발언처럼, 그 어느때보다 내부 위기감도 팽배한 상황입니다.

차기 총재가 누구냐에 따라 일본의 정책 방향은 물론, 한일 관계에도 큰 파장이 불가피합니다.



팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽. 이번 선거에 나선 후보들의 이력과 발언, 공약 문서, 그리고 일본 주요 보도 분석과 전문가 인터뷰를 통해, 위기의 자민당이 과연 쇄신에 성공해 위기를 극복할 수 있을지, 그리고 한일관계에는 어떠한 영향을 미칠지 짚어봤습니다.



지금 함께 보시죠.







00:00 양강 구도: '최연소 총리' 고이즈미? vs '첫 여성 총리' 다카이치?

00:45 5파전 라인업: 고이즈미·다카이치·하야시·모테기·고바야시

03:28 여론조사와 판세: 일반 국민 vs 자민당 지지층

04:01 선거 방식과 결선 구조: ‘당원 참가형’ 1:1, 결선은 의원 중심

05:06 이시바의 선택은? "1년간 함께 땀 흘린 사람"

05:29 결선 시나리오 │ 하야시 표의 향배가 변수?

06:17 파벌의 잔영 │ 공식 해산 뒤에도 작동하는 '구파벌'

07:33 왜 총리는 자민당 총재인가 │ 여소야대 속 관례는 지속될까?

09:00 핵심 어젠다는 경제 │ 5인 공약문서 비교

11:24 급부상한 '외국인 규제' │ 하야시 제외 4인의 공통 키워드

12:07 '사슴' 발언 논란 │ 다카이치의 선동과 팩트 체크

13:32 참정당의 그림자 │ '일본인 퍼스트' 벤치마킹

14:35 야당에 손내밀기 │ 연정 확대·정책별 협력 '러브콜'

17:05 대외안보 공약과 한일관계의 전망은?

19:29 "마지막 총재선거 될 수도"│고바야시 후보가 꺼낸 '위기의 고백'

21:36 싸늘한 민심 직면한 자민당, 쇄신하고 위기 극복할까?





※ 인터뷰 : 양기호 성공회대 일본학과 교수





