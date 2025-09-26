'4회전 실패'에도…'2회 연속 金' 따고 파이널 진출

<앵커>



피겨 유망주 서민규 선수가 주니어 그랑프리 두 대회 연속 금메달을 따냈습니다. 한국 남자 선수 최초로 두시즌 연속 파이널 진출도 확정했습니다.



하성룡 기자입니다.



기자



쇼트프로그램 1위에 오른 서민규는 프리스케이팅에서 과감한 도전을 선택했습니다.



고난도 4회전 점프, 쿼드러플 살코를 처음 시도했는데, 착지 도중 넘어졌지만, 가능성을 확인했습니다.



나머지 연기는 완벽했습니다.



트리플악셀-트리플 토루프 연속 점프를 비롯해 남은 점프 과제에서 모두 가산점을 챙겼고, 스핀도 모두 최고 레벨로 수행했습니다.



합계 236.45점을 기록한 서민규는 2위를 20점 이상 따돌리고 정상에 올랐습니다.



두 대회 연속 금메달을 따내며, 한국 남자 선수로는 최초로 두 시즌 연속 파이널에 진출한 서민규는 오는 12월 왕중왕전에서 지난해 은메달을 넘어 한국 남자 선수 사상 첫 금메달에 도전합니다.



[서민규/피겨 주니어 국가대표 : (주니어 그랑프리) 파이널에서는 쿼드러플(4회전) 점프뿐만 아니라 비 점프요소까지 보완한 모습 보여 드릴 수 있도록 하겠습니다.]



시니어 그랑프리 데뷔를 앞둔 17살 신지아는 컨디션 점검차 나선 챌린저 대회에서 인생 연기를 펼쳤습니다.



쇼트프로그램에서 개인 최고점인 74.47점을 받으며, 미국의 글렌과 레비토 등 강자들을 따돌리고 1위에 올라 시니어 무대 첫 우승 가능성을 키웠습니다.



