양키스 타자 저지, 아메리칸리그 한 시즌 고의4구 최다 신기록

▲ 뉴욕 양키스의 애런 저지가 시카고 화이트삭스와의 경기 8회에 홈런을 친 뒤 동료들과 함께 환호하고 있다.

뉴욕 양키스의 간판타자 애런 저지가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그(AL) 한 시즌 최다 고의 4구 신기록을 세웠습니다.저지는 오늘 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열린 2025 MLB 시카고 화이트삭스와 홈 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 1-1로 맞선 2회말 2사 2, 3루에서 첫 번째 고의 4구, 4-3으로 앞선 6회 2사 2루에서 두 번째 고의 4구를 얻었습니다.MLB닷컴에 따르면, 저지는 올 시즌 36개의 고의 4구로 걸어나가 이 기록을 집계하기 시작한 1955년 이후 한 시즌 AL 최다 기록을 경신했습니다.이전까지는 1957년 테드 윌리엄스가 기록한 34개가 최다였습니다.다만 MLB 전체 한 시즌 최다 기록엔 한참 못 미칩니다.2004년 내셔널리그 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰던 배리 본즈는 고의 4구 120개를 기록했습니다.다만 당시 본즈는 금지 약물을 복용한 것으로 알려졌습니다.저지는 2022년 AL 한 시즌 최다인 62개의 홈런을 날린 양키스 주축 타자입니다.올 시즌에도 변함없이 맹활약을 펼치고 있는 저지는 AL 타율 1위(0.330), 홈런 2위(51개), 타점 공동 4위(109점), 득점 1위(134점), 출루율 1위(0.457), 장타율 1위(0.683)를 내달리고 있습니다.그는 이날 3타수 2안타 1득점으로 활약하며 팀의 5-3 승리에 앞장섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)