'시즌 4승 도전' 이예원, 하이트진로 챔피언십 2R 공동 선두 도약

▲ 이예원

올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 3승을 올리며 다승 공동 선두를 달리는 이예원이 시즌 마지막 메이저 대회인 제25회 하이트진로 챔피언십에서 공동 선두로 도약했습니다.이예원은 경기도 여주 블루헤런 골프클럽에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 잡아 5언더파를 쳤습니다.중간 합계 6언더파를 기록한 이예원은 성유진과 함께 공동 선두에 이름을 올렸습니다.올 시즌 상반기에만 3승을 거두고 이후에는 좀 주춤했던 이예원은 시즌 4승과 통산 10승에 도전합니다.2023년 이 대회에서 첫 메이저 우승을 거뒀던 이예원은 2년 만의 정상 복귀와 두 번째 메이저 우승을 노립니다.정규 투어 통산 3승의 성유진도 2라운드에서 이예원과 나란히 5타를 줄여 공동 선두로 도약했습니다.시즌 상금랭킹 선두인 노승희가 합계 5언더파 단독 3위에 올랐고, 시즌 대상 포인트와 평균타수 부문 선두인 유현조가 홍정민, 박혜준과 함께 공동 4위에 자리했습니다.지난달 제주삼다수 마스터스에 이어 올해 두 번째로 KLPGA 투어 대회에 출전한 윤이나는 2라운드에서 3타를 줄여 합계 이븐파, 공동 11위로 순위를 대폭 끌어올렸습니다.지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 김수지는 3타를 더 잃고 합계 8오버파로 컷 탈락했습니다.총상금 15억 원, 우승 상금 2억7천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 28일(일요일)까지 4라운드로 열립니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)