[8뉴스 예고] 85일 만에 법정에 모습 나타낸 윤 "혐의 부인"

1. 85일 만에 법정에 모습 나타낸 윤 "혐의 부인"



그간 재판과 조사를 거부해 왔던 윤석열 전 대통령이 85일 만에 법정에 나왔습니다. 특검이 제기한 혐의에 대해 전면 부인했는데, 윤 전 대통령의 재판정 모습 전해드립니다.



2. 트럼프 "한국 대미 투자는 선불" 주장



한미 무역 협상이 난항을 겪는 가운데, 트럼프 대통령이 한국의 대미 투자 3천500억 달러가 '선불'이라고 말했습니다. 이게 어떤 의미인지, 교착 상황을 풀어나갈 실마리는 무엇일지 취재했습니다.



3. 북한 선박, 중국 국기 달고 NLL 침범



북한 선박이 우리 서해 북방한계선을 침범했다가, 해군의 경고사격에 물러났습니다. 오성홍기까지 달아 중국 배로 위장하려 한 정황도 드러났습니다.



4. 러시아발 추정 미확인 드론 유럽 출몰 '혼란'



유럽 상공에 러시아발로 추정되는 미확인 드론이 잇따라 출몰해 공항이 폐쇄되는 등 혼란을 빚고 있습니다. 러시아 당국이 관련성을 부인하고 있는 가운데, 나토는 무단 침입 드론을 격추할 '드론 장벽' 건설 논의에 나서며 긴장이 고조되고 있습니다.



