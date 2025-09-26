뉴스

[속보] 이 대통령, 30일 방한 이시바 일본 총리와 부산서 정상회담

강청완 기자
작성 2025.09.26 17:28 수정 2025.09.26 17:31 조회수
[속보] 이 대통령, 30일 방한 이시바 일본 총리와 부산서 정상회담
이재명 대통령이 오는 30일 1박 2일 일정으로 한국을 공식 방문하는 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖습니다.

강유정 대통령실 대변인은 "양 정상이 부산에서 정상회담, 만찬 등의 일정을 가질 예정"이라고 전했습니다.

강 대변인은 "이번 이시바 총리의 방한은 지난 8월 재개된 셔틀외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것"이라고 설명했습니다.

지난달 23∼24일 일본을 방문한 이 대통령은 이시바 총리에게 셔틀외교를 제안하며 서울이 아닌 지방에서 회동하자고 언급한 바 있습니다.

강 대변인은 "이번 회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래 지향 협력의 발판을 더욱 공고히 하고, 역내 평화와 안정을 위한 한미·한미일 공조 강화 방안과 양국 공동 관심사에 대한 허심탄회한 의견을 나누게 될 것"이라고 말했습니다.

일본 총리가 양자 회담을 계기로 서울 이외의 도시를 방문한 건 2004년 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리가 제주도에서 노무현 당시 대통령과 정상회담을 가진 이래 21년 만입니다.

이시바 총리의 방한은 지난해 10월 취임 이후 처음입니다.

다만 이시바 총리는 이미 집권 자민당 총재에서 물러날 의사를 밝혔고 내달 4일이면 새 총재가 선출될 예정이어서 이번 일정은 총리로서 마지막 방한이 될 전망입니다.

기시다 후미오 전 총리도 퇴임 직전인 작년 9월 한국을 방문한 바 있습니다.
