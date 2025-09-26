내란재판부, 김용현 측에 "기피 신청 취하해 달라"

▲ 김용현 전 국방부장관에 대한 구속영장 심문이 진행된 25일 서초구 서울중앙지방법원에서 김 전 장관의 변호인인 이하상 변호사(왼쪽 두 번째)가 취재진에게 입장을 밝히고 있다.

12·3 비상계엄 가담 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관 사건을 심리하는 재판부가 기피 신청을 취하해 달라고 김 전 장관 측에 요청했습니다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오늘(26일) 오후 2시 김 전 장관 측의 재판부 기피 신청에 대한 간이기각 심문기일을 진행하고 이같이 밝혔습니다.기피 신청은 형사소송법상 법관이 불공정한 재판을 할 우려가 있을 때 검사나 피고인 측에서 법관을 배제할 것을 신청하는 제도입니다.통상 기피 신청은 다른 재판부가 판단하지만, 소송 지연 목적이 명백하다고 판단하면 해당 재판부가 바로 기각하는 간이 기각 결정을 내릴 수 있습니다.김 전 장관 측은 지난 18일 열린 내란 중요임무 종사 혐의 재판에서 내란 특별검사팀이 수사 기록에 가명을 썼다고 문제를 제기하며 재판을 중단해 달라고 요청했습니다.하지만, 재판부가 이를 받아들이지 않자 기피를 신청했습니다.김 전 장관 측은 이날 심문에서도 해당 증인에 대한 신문이 불가능하다고 주장했습니다.이에 재판부는 "이 사람은 고발만 된 거라 형식적으로는 (증인신문 진행에) 문제가 될 게 없다"며 "재판부 입장에서는 (조서의 증거 능력에 대해) 동의한 걸로 정리하고 다음 순서를 정하면 되겠다고 생각해서 심문기일을 잡았다"고 밝혔습니다.그러면서 "그렇게라도 해서 빨리 (재판을) 진행하는 게 낫지 않을까 싶다"며 변호인들에게 "기피 신청 취하서를 내달라"고 말했습니다.특검 측 역시 해당 증인이 실질적인 공동 피의자가 아니라며, 수사기록 조서에 대해 변호인 측이 동의 여부를 밝히면 증인신문을 진행할 필요가 없다고 설명했습니다.통상적으로 조서 등 증거 채택에 피고인 측이 동의하면 증인을 부를 필요가 없지만, 동의하지 않으면 증인을 불러 증언을 듣는 과정을 거칩니다.이어 재판부는 재차 변호인 측에 "가급적 빨리 기피신청 취하서를 내달라"고 요청했습니다.변호인 측은 "취하하라 마라 하는 건 적절하지 않다"며 "간이기각은 적절하지 않다"고 주장했습니다.다만, 변호인 측은 심리 진행을 위해 협력하는 차원에서 취하 여부를 검토해 결정하겠단 계획입니다.재판부는 중단 없이 김 전 장관의 내란 중요임무 종사 재판을 진행하기로 하고 이날 20여 분만에 심문을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)