샤이니 키, 서울 콘서트로 새 투어 시작…'키랜드'로 전 세계 팬 만난다

샤이니 키가 오늘(26일) 서울 콘서트를 시작으로 올해 투어의 포문을 연다.



키의 새 투어 '2025 KEYLAND : Uncanny Valley'(2025 키랜드 : 언캐니 밸리)는 9월 26일부터 28일까지 3일간 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 막을 올린다.



이번 공연은 '인간이 아닌 존재가 인간과 유사성이 높아질수록 묘한 감정을 자아낸다'는 개념을 뜻하는 'Uncanny Valley'를 테마로 한다. 지난 8월 발매된 키의 정규 3집 'HUNTER'의 콘셉트인 '또 다른 나와의 마주함'을 무대로 확장해, 화려하면서도 독창적인 연출로 키의 새로운 매력을 실험적이고 몰입감 있게 선사할 예정이다.



특히 이번 무대는 전 곡을 밴드 세션의 라이브 연주와 함께 선보이며 공연의 생동감을 한층 높인다. 키 특유의 독보적인 음악과 퍼포먼스, 그리고 유니크한 스타일이 어우러져 관객들에게 다채로운 '키랜드'의 진가를 경험하게 할 전망이다.



서울 공연 이후 키는 10월 4일 타이베이, 18일 싱가포르, 11월 16일 마카오, 29~30일 도쿄, 12월 3일 LA, 5일 오클랜드, 8일 댈러스-포트워스, 10일 브루클린, 13일 시카고, 15일 시애틀에서 공연을 이어간다. 이번 투어는 아시아를 넘어 키의 첫 솔로 미주 투어로까지 확장돼 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)