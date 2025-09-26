유럽 "또 영공 침범시 격추" vs 러 "격추하면 전쟁"

▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장

러시아가 전투기나 드론 등으로 나토, 즉 북대서양조약기구 회원국들의 영공을 침범하는 사례가 잇따르면서 유럽 측이 비공개로 러시아 측에 항공기 격추를 경고한 걸로 알려졌습니다.블룸버그통신에 따르면 영국·프랑스·독일의 외교관들은 모스크바에서 열린 비공개 회의에서 러시아 미그-31 제트 전투기 3대가 지난주 에스토니아 영공을 침범한 데 대한 우려를 러시아 측에 전달했습니다.한 독일 정부 관계자는 이런 회의가 열렸고 대사들이 러시아 측에 침범 중단을 공고했다고 블룸버그에 확인했습니다.마크롱 프랑스 대통령은 24일 프랑스 24 인터뷰에서 러시아의 추가 침범에 나토가 어떻게 대응할 것이냐는 질문에 답변을 거부했지만, 메르츠 독일 총리는 25일 프랑스,영국,폴란드와 대응 방안을 조율 중이라며 필요한 모든 조치를 지지한다고 말했습니다.모스크바 회의에서 러시아 측은 에스토니아 영공을 침범하지 않았으며, 폴란드에 러시아 드론이 침입한 사건은 실수였다고 말한 걸로 전해졌습니다.유럽 국가들의 강력한 경고에 러시아 측은 격추하면 전쟁이라고 맞불을 놨습니다.러시아 타스통신에 따르면 주(駐)프랑스 러시아 대사 알렉세이 메시코프는 25일 프랑스 방송국 RTL 인터뷰에서 "만약 나토가 영공 침범을 핑계로 러시아 항공기를 격추한다면 전쟁이 일어날 것이다. 그것 말고 일어날 다른 일이 있겠는가"라고 말했습니다.메시코프 대사는 또 유럽이 최근 드론 사건들에 대해 러시아의 관련성을 입증하는 "실체적 증거"를 제시하지 못했다고 말했습니다.블룸버그는 러시아가 우크라이나의 민간 인프라에 대한 공격의 강도를 높이고 미국의 우크라이나 지원이 흔들리는 가운데, 잇따라 발생한 러시아의 나토 회원국 영공 침범은 공동 방위를 위한 나토의 결의에 전례 없는 시험이 되고 있다고 평가했습니다.나토 조약 제4조는 위협이 감지됐을 때 회원국들이 협의하도록 명시하고 있는데, 1949년 나토 창립 이래 이 조문이 발동된 것은 9번밖에 없으며 그 중 2차례가 이달 폴란드와 에스토니아의 영공 침범 때였습니다.덴마크 정부도 항공 교통 중단 사태를 연이어 일으키고 있는 드론 활동의 배후에 러시아가 있을 가능성이 있다고 보고 이 조약의 발동을 검토하고 있습니다.러시아 측은 이번에도 관련을 부인하고 있습니다.이런 변칙 공격이 갑자기 증가한 것은 러시아의 적대행위가 서방에 대한 재래식 공격이 아니라 그 근원과 동기를 일부러 모호하게 만든 하이브리드 작전으로 이뤄질 가능성이 크다는 일부 전문가들의 견해에도 부합합니다.이에 상당수 유럽 지도자들은 회원국들이 단합해 즉각 보복 태세에 들어갈 수 있단 걸 보여주는 게 중요하다고 강조하고 있습니다.하지만 러시아의 의도를 확실히 파악할 수 없는 상태에서 긴장 고조 조치를 섣불리 취하기가 쉽지 않고 이 때문에 유럽 국가 간 단결을 유지하는 것도 더욱 어려워지고 있습니다.트럼프 대통령은 러시아 전투기를 격추해야 한다고 말한 투스크 폴란드 총리 등 나토 지도자들을 지지하는 뜻을 밝히면서도 미국이 이를 지원할 것이냐는 질문에는 "경우에 따라 다르다"고 말했습니다.피스토리우스 독일 국방장관은 만약 러시아 항공기를 공격하게 되면 푸틴 러시아 대통령이 놓은 '확전의 덫'에 나토가 말려 들어갈 우려가 있다고 말했습니다.멜로니 이탈리아 총리 등 다른 나토 지도자들도 미끼를 물어서는 안 된다며 신중한 대응을 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)