이영호 해양비서관 면직…"청탁·특정인 출입특혜"

대통령실 이영호 해양수산비서관이 청탁을 하고 특정인에게 출입 특혜를 제공했다는 이유로 면직됐습니다.



대통령실 공직기강 비서관실은 보도 자료를 통해 대통령비서실 소속 1급 별정직 공무원을 문책성으로 면직했다고 밝혔습니다.



비서관실은 "대통령비서실 소속 1급 별정직 공무원이 타인의 이익을 위해 공정한 직무 수행을 해치는 청탁을 하고 사적 관계를 이유로 특정인에게 대통령실 출입 특혜를 부여한 사실을 확인해 문책성으로 면직 처리했다"고 말했습니다.



---



정부가 1기 신도시 정비사업의 구역 지정 물량 한도를 애초 2만 6천 가구에서 7만 가구로 확대하기로 했습니다.



국토교통부는 경기도 성남·고양·부천·안양·군포시와 함께 협의체를 개최했다면서 이같이 밝혔습니다.



국토부는 2030년까지 1기 신도시 정비 사업을 통해 6만 3천 가구 착공을 목표로 하고 있습니다.



이를 위해 지난해 11월 선정한 1기 신도시 선도 지구 15개 단지 가운데 연내 2∼3곳을 정비구역으로 지정할 계획입니다.



---



이번 달 초 미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 체포된 뒤 귀국 대신 남기로 한 한국 국적자 1명이 곧 석방될 예정입니다.



미국 연방법원은 현지시간 25일 보석 심사를 열고 한국 국적자 이 모 씨에게 보석을 허가했습니다.



이 씨는 미국 시민권자와 결혼한 뒤에 영주권 신청 중이고, 합법적으로 취업할 수 있는 허가를 갖고 있는 상태에서 체포된 것으로 알려졌습니다.



---



개그계 대부로 불리던 코미디언 전유성 씨가 별세했습니다.



앞서 기흉 수술을 받은 뒤 증세가 악화해 병원에 입원한 것으로 알려졌는데, 어젯밤(25일) 향년 일흔여섯으로 세상을 떠났습니다.



1969년 방송 작가로 데뷔한 고인은 코미디언으로 전향하며 시청자들에게 웃음을 전했습니다.



오랜 시간 방송과 공연은 물론 대학교수로도 활발히 활동했고, '개그맨'이란 단어를 처음 사용하기도 했습니다.