장난감 만지작 "너 혹시?"…경찰들 애타게 찾은 이유

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '골목마다 펼쳐진 수색 작전'입니다.



지난 15일 서울 종로구의 한 완구점, 갑자기 한 학생이 동생을 잃어버렸다며 직원에게 도움을 청합니다.



놀란 직원은 학생을 대신해 112에 바로 신고했는데요.



현장에 출동한 경찰들은 잃어버린 동생의 나이와 인상착의를 확인한 뒤 곧장 수색에 나섰습니다.



형도 경찰과 함께 동생 찾기에 힘을 보탰는데요.



완구 거리의 특성상 좁은 골목길이 많고 사람도 많아, 수색이 쉽지 않은 상황이었으나 이들은 구역을 나눠 세밀하게 곳곳을 누볐습니다.



실종 미아 안내 방송도 하고 주변 상인들을 상대로 탐문 활동도 한 지 약 30분이 지났을 무렵, 해맑게 장난감 구경에 빠져있던 동생을 발견할 수 있었는데요.



경찰이 동생을 찾았다는 소식을 전하자 형도 그제야 한시름 놓았고, 곧 형제는 극적인 상봉을 했습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "요즘 미아 실종과 유괴로 흉흉한데 천만다행" "침착하게 어른에게 도움 청한 판단이 옳았다" "일상 가까이 경찰이 있다는 점이 든든하다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 혜화경찰서)