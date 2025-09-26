제30회 부산국제영화제 오늘 폐막…17만 관객과 함께한 열흘

▲ 박광수 부산국제영화제 이사장이 26일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 결산 기자회견에서 인사말을 하고 있다.

제30회 부산국제영화제가 열흘의 일정을 마치고 오늘(26일) 막을 내립니다.올해 영화제는 30회를 맞아 최초로 경쟁 부문을 신설하고 세계 각국의 영화인을 초청해 스페셜 토크 등 다채로운 행사를 진행하며 지난해보다 관객이 대폭 늘었습니다.부산영화제 조직위원회는 결산 기자회견에서 이번 영화제를 찾은 관객이 총 17만 5천889명이라고 밝혔습니다.박광수 영화제 이사장은 "올해는 영화제 기간 중 공휴일이 없었지만, 예상 밖으로 많은 호응이 있었다"며 "영화제와 커뮤니티 비프, 동네방네 비프 등 부대 상영행사 관객을 합쳐 작년보다 2만 명가량 늘었다"고 설명했습니다.지난 17일 개막한 영화제에서는 7개 극장 31개 스크린에서 영화 328편을 상영했으며, 국내외 영화인 7천36명이 게스트로 초청됐습니다.상영작 감독과 배우들이 관객을 만나는 행사도 인기를 끌었습니다.봉준호, 마이클 만, 매기 강 감독 등이 좋아하는 영화를 관객과 함께 보고 이야기를 나누는 스페셜 토크인 '까르뜨블랑슈' 행사가 처음 열려 매진 행렬을 이어갔습니다.관객과의 만남(GV) 행사도 총 323회 진행됐습니다.오픈 토크(13회)와 야외 무대인사(19회), 마스터 클래스(5회) 등 기존 영화제 프로그램은 회차를 늘려 열렸습니다.올해 처음으로 신설된 경쟁 부문에는 아시아 영화 총 14편이 초청됐습니다.대상과 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등 5개 부문의 '부산 어워드' 수상작은 이날 오후 배우 수현의 단독 사회로 열리는 폐막식에서 발표됩니다.경쟁 부문 심사위원장은 나홍진 감독이 맡았고, 한국계 미국인 코고나다 감독과 배우 한효주, 량자후이(양가휘) 등 총 7명이 심사를 진행했습니다.정한석 영화제 집행위원장은 "심사 과정을 중간중간 지켜봤는데 예상했던 대로 성실하고 치열한 격론을 벌여 결과에 도달했다"며 "내부적으로는 첫발을 잘 떼었다고 생각한다"고 말했습니다.경쟁 부문 작품 가운데 사가야 다이스케(일본) 감독의 '고양이를 놓아줘'와 비묵티 자야순다라(스리랑카) 감독의 '스파이 스타'는 부산국제영화제에 초청됐다는 발표 이후 국제 판매사(해외 배급사)를 구했다고 전했습니다.정한석 집행위원장은 "아시아 영화를 위한 좀 더 영향력 있는 플랫폼을 만들고 싶다는 목표 그대로, 산업 방면의 실리적 효과도 확인했다"고 설명했습니다.영화 산업의 위기 속에서 개최 30주년이 되는 내년 31회 영화제에 대한 고민도 시작됐습니다.정한석 집행위원장은 "30회가 지나갔으니 평상시로 돌아간다는 태도가 아니라, 올해 결과로부터 다시 출발하고자 하는 마음가짐으로 분석을 진행 중"이라고 했습니다.박광수 위원장은 "이번에는 영화제 기간 대통령께서 찾아 주셨고 문화체육관광부 장관이나 여당 대표도 영화제에서 한국 영화계 문제를 타개해 나가기 위한 간담회를 진행했다"고 언급했습니다.이어 "2022년에는 영화제 예산 중 20%가 국비였는데 매년 줄어서 올해는 4%까지 떨어졌다"며 "글로벌한 최대 영화제로 발전하기 위해 정부의 적극적인 재정 지원을 부탁드린다"고 덧붙였습니다.박가언 수석프로그래머는 "영화제는 기본적으로 영화를 콘텐츠로 삼는 행사"라며 "영화 산업이 하루빨리 다시 활기를 되찾아야 영화제도 같이 살아날 수 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)