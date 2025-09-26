SSG 주장 김광현, 야구장 관리 인력 100명에게 커피 선물

▲ SSG 김광현이 야구장 관계자들을 위해 보낸 커피차 앞에서 사람들이 인증숏을 찍고 있다.

프로야구 SSG 랜더스 주장 김광현이 청소 관리 직원, 경호경비, 시설 관리 인력 등 약 100명에게 커피를 선물했습니다.SSG는 오늘(26일) "인천 SSG랜더스필드에 김광현이 준비한 커피차가 오늘 도착했다"며 "김광현은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 애써온 관계자들에게 감사의 뜻을 표하고자 커피차를 불렀다"고 전했습니다.김광현은 "이분들의 노고가 없었다면 선수들의 경기력에도 분명한 영향을 미쳤을 것"이라며 "세심하게 챙겨주신 덕분에 선수들이 힘을 낼 수 있었다. 올 시즌 정말 고생 많으셨다"고 감사 인사를 했습니다.김광현의 감사 인사를 받은 관계자는 "커피차 선물은 처음 받아본다. 김광현 선수가 우리까지 챙겨주셔서 고맙다"며 "이런 배려 덕분에 더 힘을 내서 일할 수 있을 것 같다"고 밝혔습니다.김광현은 올해 KK드림업 프로젝트를 통해 아마추어 중학교 야구부를 야구장에 초청해 글러브를 선물하는 등 매년 선행을 이어왔습니다.8월에는 퓨처스(2군) 선수단을 위해 커피차를 보냈습니다.(사진=SSG랜더스 제공, 연합뉴스)