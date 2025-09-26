[자막뉴스] "스타벅스 자리까지 팝니다" 불꽃축제 명당 거래 '몸살'

내일(27일) 서울 여의도 한강 둔치에서 예정된 ‘2025 세계불꽃축제’



매년 이맘때 열리는 인기 행사로 올해도 백만 명 넘는 인파가 불꽃축제를 보기 위해 모일 것으로 예상됩니다.



그런데 올해도 어김없이 불꽃 축제를 앞두고 불꽃이 잘 보이는 자리를 두고 벌어지는 이른바 ‘명당 장사’가 논란입니다.



한강이 정면으로 보여 최고의 명당으로 입소문이 난 스타벅스 여의도 한강공원점.



스타벅스 여의도한강공원점측은 축제 당일 혼란을 피하기 위해 가게 안 좌석을 사전 예약제로 판매했습니다.



지난 22일 2인 기준 좌석을 10만~20만원에 판매했는데, 판매 개시와 동시에 전 좌석이 완판됐고, 중고 거래 플랫폼에는 거의 실시간으로 20만원짜리 자리를 30만원에 재판매하겠다는 게시글들까지 올라왔습니다.



누리꾼들은 인기 공연 티켓에 이어 불꽃 명당 자리에도 이른바 '꾼'들이 개입해 매크로를 돌리고 있다고 한탄했습니다.



주변 호텔 역시 비슷한 상황입니다.



불꽃이 잘 보이는 객실은 수십만 원에서 많게는 100만 원이 넘는 가격에 거래되고 있습니다.



근처 주차장 이용권을 유료로 판매한다는 게시물도 많고, 사람들이 대거 몰리는 공원 내 명당 자리를 대신 맡아주겠다는 게시글도 등장했는데, 돗자리 펴 미리 자리 확보해주는 데만 10만 원의 금액을 요구하면서 축제 당일 곳곳에서 얼굴 붉히는 상황까지 우려되고 있습니다.



해마다 한강 불꽃 축제를 앞두고 늘 같은 지적이 나오지만, 올해도 역시 이런 명당 웃돈 거래는 끊이지 않고 있습니다.



(구성: 김휘연(인턴) / 영상편집: 최강산 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)