순천 전통시장서 흉기 휘두른 20대 '직장 해고에 불만'

▲ 사건 현장

전남 순천 전통시장에서 흉기를 휘두른 20대 여성은 직장에서 해고된 것에 불만을 품고 엉뚱한 상인을 대상으로 범행을 저지른 것으로 드러났습니다.순천경찰서는 피의자 20대 여성 A 씨가 광양에 있는 식품 가공 업체에 취업했다가 3주 만에 해고되자 불만을 품고 범행을 계획한 거로 조사됐다고 밝혔습니다.A 씨는 생활용품점에서 미리 흉기를 구입하고 가게에 혼자 있는 여주인을 노린 것으로 경찰은 보고 있습니다.A 씨는 전날(25일) 오후 7시쯤 순천 중앙시장 내 속옷 매장에 손님인 척 들어가 내부를 한 바퀴 돌아보고선 주인 B 씨에게 흉기를 들이댔습니다.B 씨가 매장 밖으로 도망치려다가 넘어지자 A 씨는 뒤쫓아가 B 씨의 하반신을 흉기로 찌른 것으로 파악됐습니다.경찰은 매장 밖에 있던 목격자의 신고를 받고 곧바로 출동해 A 씨를 현행범 체포했습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 중증 지적장애가 있는 것으로 파악됐습니다.B 씨는 병원에서 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.경찰은 보강 조사를 거쳐 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.(사진=독자 제공)