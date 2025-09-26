[자막뉴스] 바람 잘 날 없는 '한강버스' 또?…방향타 문제로 회항 '70명 내려'

서울 한강버스 선박 한 척이 오늘(26일) 방향타 이상으로 운항하던 도중 회항했습니다.



해당 선박이 수리 작업에 들어가면서 후속 운항에도 차질이 생겼습니다.



서울시는 오늘 낮 12시 40분쯤 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스 104호가 가양대교 통과 전 100m 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했다고 밝혔습니다.



운영사는 안전확보 차원에서 즉시 회항을 결정했고 10분 뒤인 12시 50분쯤 마곡 선착장에 도착해 승객 70명 전원을 하선 조치했습니다.



또 승객 전원에게 환불 절차를 안내했고, 해당 선박은 점검·수리 작업이 진행 중입니다.



이에 따라 오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운행이 불가한 상황입니다.



시는 이런 내용을 각 선착장에 전달하고 시민에게 안내 중이라고 밝혔습니다.



지난 18일 정식 운항 시작 후 한강버스 고장은 이번이 세 번째입니다.



앞서 22일 저녁 7시쯤 옥수 출발 잠실행 한강버스와 저녁 7시 반쯤 잠실 출발 마곡행 한강버스가 전기 계통 이상으로 문제가 생겨 운항을 중단하기도 했습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)