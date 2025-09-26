정조대왕함 등 함정 31척 부산 총집결…해군 80주년 관함식

▲ 지난 25일 부산 인근 해상에서 개최된 '2025 대한민국해군 관함식'에서 대형수송함 마라도함에 편승한 국민 참여단이 해군 함정들이 실시하는 해상사열을 관람하고 있다.

해군 창설 80주년을 기념하는 '2025 대한민국해군 관함식'의 백미인 해상사열과 훈련 시범이 오늘(26일) 부산 인근 해상에서 펼쳐졌습니다.해군의 이지스구축함과 3천 t급 잠수함, 대형수송함, 상륙함 등 함정 31척을 비롯해 해군·해병대, 육·공군, 해경 항공기 18대, 무인수상정과 무인항공기가 대거 참가해 수상과 공중에서 전력을 자랑했습니다.안규백 국방부 장관을 비롯한 군·정부 부처·국회·유관기관 관계자 300명은 4천900t급 상륙함 일출봉함에 탔습니다.국민참여단 360명을 포함한 초청단체·인사 2천100여 명은 1만 4천500t급 대형수송함 마라도함과 4천900t급 상륙함 노적봉함에 자리했습니다.해상사열 지휘함 역할은 해군의 최신예 이지스구축함이자 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심 전력인 8천200t급 정조대왕함이 수행했습니다.항공기 사열은 총 8개 편대 비행으로 구성됐습니다.먼저 해군 해상초계기 P-8A가 해군 창설 80주년을 기념하며 섬광탄 80발을 발사했습니다.이어 해상작전헬기와 해상기동헬기, 해병대 상륙기동헬기, 육군 공격헬기, 해경 헬기, 공군 경공격기들이 차례로 비행했습니다.수상함 사열은 해양 3축 체계의 핵심인 기동함대 전력을 시작으로 해역함대, 기뢰전 수행함정, 구조전 수행함정 순으로 진행됐습니다.올해 2월 창설된 기동함대 전력을 대표해 7천600t급 이지스구축함 세종대왕함과 4천400t급 구축함 왕건함이 차례로 기동 했고, 3천200t급 최신예 호위함 충남함과 최초의 국산 호위함인 부산함, 초계함 광명함 등이 뒤를 이었습니다.다음으로 해역함대 전력을 대표해 3천200t급 구축함 양만춘함, 2천500t급 호위함 인천함, 유도탄고속함 조천형함, 신형 고속정, 기뢰부설함 남포함, 소해함 고성함, 수상함 구조함 통영함, 잠수함구조함 강화도함이 차례로 기동 했습니다.이어 1천200t급 박위함, 1천800t급 이범석함, 우리나라 독자 기술로 건조된 3천 t급 잠수함 3번 함인 신채호함이 순서대로 등장했습니다.해군 관함식은 1945년 11월 11일 해군 창설 후 5차례 열렸고 이번이 6번째입니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)