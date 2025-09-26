뉴스

[뉴블더] 내일 여의도 불꽃축제…'이것' 주의하세요

조지현 기자
작성 2025.09.26 15:08
2025 서울세계불꽃축제가 내일(27일) 여의도에서 열립니다.

올해는 100만 인파가 몰릴 것으로 예상되고 있는데요.

직접 보러 가시는 분들은 물론이고, 가지 않으시는 분들도 교통 통제 등 미리 알아두셔야 할 점들이 있습니다.

본격적인 불꽃쇼가 열리는 시간은 저녁 7시 20분부터 8시 반까지입니다.

하지만 오후 1시부터 사전 행사가 진행되기 때문에 인파는 더 일찍부터 몰리는데요.

오후 2~11시까지 63빌딩에서 마포대교 사이, 여의동로 1.5km의 차량 통행이 전면 통제됩니다.

또 여의나루로와 국제금융로 등 5개 구역에서도 차량 통제가 이뤄질 예정입니다.

한강 다리도 일부 통제가 됩니다.

마포대교, 한강대교는 하위 1개 차로를 임시 보행로로 활용하고, 다른 1개 차로는 응급 차량이 이용하는 비상차로로 운영됩니다.

또 원효대교는 남단에서 북단 방향 1개 차로가 불꽃 설치와 철거를 위해 통제됩니다.

불꽃쇼가 끝나는 8시 반 이후에는 많은 사람이 한꺼번에 지하철역으로 몰리기 때문에 여의나루역은 출입 통제 혹은 무정차 통과 가능성이 있습니다.

또 주의하셔야 할 점 있죠.

경찰은 불꽃을 보려고 한강 교량이나 강변북로 올림픽대로 등에 불법 주정차하는 차량에 대해 견인 등 강력한 단속을 예고했습니다.

불꽃축제 시간 때는 배달 앱도 여의도 인근 지역에서 배달을 잠시 멈출 예정입니다.

포장 주문만 가능하다고 합니다.

(영상편집 : 최영수, 디자인 : 이소정)
