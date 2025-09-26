뉴스

증명서 떼려다 16년 만에 덜미 잡힌 살인미수범…1심 징역 10년

박재연 기자
작성 2025.09.26 12:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
증명서 떼려다 16년 만에 덜미 잡힌 살인미수범…1심 징역 10년
▲ 서울서부지방법원

증명서를 떼려 경찰서를 찾았다가 16년 만에 덜미를 잡힌 살인미수범이 중형을 선고받았습니다.

서울서부지법 형사합의11부(김우현 부장판사)는 오늘 살인미수 혐의로 구속기소된 이 모 씨에게 징역 10년을 선고했습니다.

이 씨는 2009년 10월 은평구에서 경쟁 관계인 이웃 노래방 업주를 살해하기 위해 불이 붙은 시너를 담은 깡통과 둔기를 들고 찾아갔다가, 자신을 제지한 노래방 직원 김 모 씨의 얼굴을 향해 깡통을 던져 온몸에 화상을 입힌 혐의를 받습니다.

경찰이 범행 직후 달아난 이 씨를 검거하지 못하며 사건은 미제로 남았습니다.

하지만 지난 3월 이 씨는 스스로 운전경력증명서를 떼러 구로경찰서 민원실을 찾았고, 신원을 확인한 경찰에 붙잡혔습니다.

재판부는 "피해자 김 씨는 범행 약 15년이 지난 지금까지도 큰 고통을 안고 살아가고 있다"며 "그럼에도 피고인은 범행 직후 도주하고 도피 생활을 지속해 피해자들을 고통과 불안에 시달리게 했다"고 질타했습니다.

그러면서 "김 씨와는 뒤늦게 합의했다 하더라도 상당한 중형을 선고하지 않을 수 없다"고 설명했습니다.

이 씨는 김 씨를 보지도 못한 채 불붙은 시너 깡통을 노래방에 던졌을 뿐이라 살인의 고의가 없었다고 항변했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지