'85일 만 출석' 첫 공판 중계…"모든 공소사실 부인"

<앵커>



내란 특검에서 지난 7월 재구속된 뒤 재판과 특검수사에 응하지 않았던 윤석열 전 대통령이 85일 만에 재판에 출석했습니다. 특검팀이 추가기소한 윤 전 대통령 체포방해 사건의 첫 공판이 열렸는데, 법정중계가 허용돼 일반에 공개되는 첫 사례입니다. 법원 나가 있는 취재기자 연결합니다.



한성희 기자, 진행 중인 재판은 중계되고 있는 겁니까?



<기자>



중계가 허용된 윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 혐의 1심 첫 공판이 오전 10시 15분 서울중앙지법에서 시작했습니다.



[백대현/부장판사 : (내란 특검이) 재판의 중계를 신청하였고, 이에 관하여 이 법원은 오늘 진행하는 제1차 공판 절차에 한하여 재판의 중계를 허가하면서….]



지난 7월 재구속 이후 85일 만에 재판에 출석한 윤 전 대통령은 오전 10시 16분쯤 법정에 들어섰는데요.



고개를 두 번 숙여 보인 윤 전 대통령은 하얗게 세고 짧게 자른 머리, 살이 부쩍 많이 빠진 모습이었습니다.



인적사항을 묻는 신문에는 작은 목소리로 답했고, 국민참여재판을 희망하지 않느냐는 질문에는 고개를 끄덕였습니다.



체포 방해 혐의 등 특검 측 공소사실에 대해서는 윤 전 대통령 측은 "모든 공소사실을 부인한다"고 밝혔습니다.



앞서 재판부가 공판 시작 전 법정 촬영과 공판 자체 중계를 허가하면서, 오늘(26일) 윤 전 대통령이 피고인석에 앉아 재판받는 모든 과정이 영상으로 공개됩니다.



다만, 법원 영상 장비로 촬영해 개인정보 비식별 조치를 거쳐야 해서 법정 영상이 실시간으로 공개되는 것은 아닙니다.



<앵커>



오늘 보석 심문도 함께 열리는 거죠?



<기자>



첫 공판 이후 같은 법정에서 윤 전 대통령 측이 신청한 보석 심문도 진행됩니다.



법원이 보석 심문 중계는 허용하지 않아 영상 촬영 없이 진행될 예정입니다.



윤 전 대통령 측은 건강 악화와 방어권 보장 등을 이유로 불구속 재판의 필요성을 강조할 것으로 보이는데요.



윤 전 대통령이 직접 발언할 가능성도 커 보입니다.



오늘 오후에는 다른 법정에서 김건희 여사의 자본시장법 위반 혐의 등 사건의 준비기일도 열립니다.



다만, 공판 기일과 달리 피고인 출석 의무가 없어서 김 여사 측 변호인들만 참석합니다.



(현장진행 : 신진수, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김준희)