[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 지난 7월 재구속된 뒤 재판과 특검수사에 응하지 않았던 윤석열 전 대통령이 85일 만에 재판정에 모습을 드러냈습니다. 오늘(26일) 재판 과정은 법원이 영상촬영을 하고 개인정보 관련 사항을 삭제한 뒤 일반에 공개됩니다.



2. 이재명 대통령이 미국 월가 주요 인사들에게 한국에 대한 투자를 독려한 뒤 뉴욕 방문 일정을 모두 마치고 귀국길에 올랐습니다. 이 대통령은 비핵화 없이는 북한이 핵무기를 많이 만들 수 있다면서도 우리 군사력이 강해서 걱정할 상황은 아니라고 투자자들에게 설명했습니다.



3. 트럼프 대통령이 한국이 약속한 대미 투자금 3천500억 달러는 선불이라고 말했습니다. 대미 투자금을 두고 한미 무역협상이 난항을 겪고 있는 가운데 또다시 우리에게 압박을 가한 것으로 풀이됩니다.



4. 검찰청 폐지를 골자로 한 정부조직법 개정안이 상정되자 국민의힘이 17시간 넘게 무제한 토론, 필리버스터를 벌이고 있습니다. 민주당은 오늘 저녁 필리버스터 종결 투표를 한 뒤 또 다른 쟁점법안인 방송미디어통신위원회 설치법을 상정할 예정입니다.