민주 "국힘 의원 '호남서 불 안 나나' 악담에 경악…제명해야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다.
민주당은 오늘(26일) 국회 본회의에서 '경북산불 특별법'을 표결하는 과정에서 국민의힘 의원이 "호남에서 불 안 나나"라고 말했다며 강하게 비판했습니다.
한준호 최고위원은 오늘 국회에서 열린 확대간부회의에서 "(전날) 법안을 표결하는 과정에서 어느 국민의힘 여성 의원이 느닷없이 악담한 것이 포착됐다"며 관련 음성을 회의 중 재생했습니다.
한 최고위원은 "누군가가 '호남에서 불 안 나나'라는 말을 했고, 또 다른 누군가는 그 말에 웃는 소리였다"며 "극우로 가버린 국민의힘은 이제 희망이 없다"고 비판했습니다.
정청래 대표는 "매우 심각한 발언이고, 너무나 부적절한 음성"이라며 "이분 목소리의 주인공은 누구냐, 범인을 찾는다"고 말했습니다.
정 대표는 "어렴풋이 누구인지 짐작은 간다. 목소리의 주인공은 자수해서 광명 찾기 바란다"며 "'스스로 내가 그랬다'라고 하고 공개 사과하셨으면 좋겠다"고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)