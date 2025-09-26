트럼프, '워싱턴서 살인하면 사형' 각서 서명

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 25일 수도인 워싱턴 DC에서 살인을 저지르면 사형에 처하도록 하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 이러한 내용의 각서에 서명한 뒤 "이는 워싱턴에서 사람을 죽인 자에게 적용된다"고 말했습니다.백악관 관계자는 이 각서가 팸 본디 연방 법무장관과 제닌 피로 워싱턴 DC 검사장에게 "사건의 증거와 사실이 사형이 적용돼야 한다는 점을 나타낼 경우 사형을 완전히 시행하도록 지시하는 것"이라고 설명했습니다.서명식에 함께한 본디 법무장관은 "워싱턴뿐 아니라 미국 전역에서 사형을 추진하고 있다"고 말했습니다.다만, 뉴욕타임스(NYT)는 이번 각서에 대해 "워싱턴에서 1980년대에 폐지된 사형을 부활시키기 위한 각서에 서명했다"며 "대통령이 실제 이 지역에 사형을 다시 도입할 수 있을지는 불분명하다"고 분석했습니다.트럼프 대통령은 이와 함께 반 파시즘·반인종주의 좌파 운동인 '안티파'(Antifa)를 비롯해 정치적 폭력을 선동하는 네트워크 및 단체, 조직을 수사하고 차단하기 위해 연방수사국(FBI)에 '국가 합동 테러 태스크포스' 구성을 지시하는 각서에도 서명했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 이 단체들의 자금 지원자들을 살펴보고 있다"며 "이들은 전문적인 무정부주의자이자 선동가들이고, 부유한 사람들로부터 고용된다"고 지적했습니다.그는 또 좌파 단체에 자금 지원 가능성이 있는 인물로 "소로스라는 이름을 들어봤다"며 헤지펀드 대부 조지 소로스를 언급했으며, "나는 몇몇 급진좌파인 부호들의 이름을 들었다. 아마도 (링크드인 공동창업자) 리드 호프먼이라는 이름에 대해서도 들었다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 다만 "나는 모르겠다. 아마도 그(호프먼)일 수 있다. 하지만 그들은 나쁘고, 우리는 찾아낼 것"이라며 "그들이 이런 것들(좌파운동)에 자금을 지원했다면 문제가 생길 것"이라고 덧붙였습니다.스티브 밀러 백악관 정책담당 부비서실장은 해당 각서에 대해 "좌익 테러리즘과 안티파, 정치적 폭력 및 테러를 자행해 온 단체를 해체하기 위해 정부가 총력을 동원하는 것은 미국 역사상 처음"이라며 "이제 연방 정부의 모든 역량을 동원해 이 조직들을 뿌리째 제거할 것"이라고 말했습니다.