미 스타벅스, 지점 폐쇄하고 직원 900명 구조조정

장선이 기자
작성 2025.09.26 10:54 조회수
▲ 뉴욕 스타벅스 매장

실적 부진을 겪고 있는 세계 최대 커피 전문점 스타벅스가 10억 달러(1조 4천억 원) 규모의 구조조정 계획을 발표했습니다.

스타벅스는 북미 지역의 일부 매장을 폐쇄하기로 하고, 약 900명의 비매장 직원을 해고할 계획이라고 밝혔습니다.

스타벅스는 올해 초에도 1천100명 감원한 바 있습니다.

전체 구조조정 비용 10억 달러 가운데 약 90%가 북미 사업에서 발생합니다.

스타벅스는 직원 해고 관련 비용으로 약 1억 5천만 달러, 매장 폐쇄 관련 구조조정 비용으로 약 8억 5천만 달러가 들 것이라고 설명했습니다.

또 올해 말까지 북미에서 직영 및 가맹점을 포함해 약 1만 8천300개 매장을 운영하고, 내년부터는 다시 매장 수 확대에 나설 예정이라고 덧붙였습니다.

스타벅스는 이번 구조조정이 "매장과 고객에 더 가까운 곳에 투자하기 위한 것"이라고 강조하며, 최대 시장인 북미의 매출 부진을 되돌리려 한다고 밝혔습니다.

스타벅스의 지난 분기(4∼6월) 매출은 지난해 같은 기간 대비 4% 증가했지만, 순이익은 47% 감소했습니다.

특히, 매출의 약 70%를 차지하는 북미 지역에서는 동일 매장 매출이 2% 감소하며 6분기 연속 하락세를 이어갔습니다.

브라이언 니콜 최고경영자(CEO)는 직원들에게 "이번 조치는 효과가 있다고 판단되는 부분을 강화하고, 자원을 그곳에 집중하기 위한 것"이라며 "보다 강하고 회복력 있는 스타벅스를 구축해 세계에 더 큰 영향을 미치고, 파트너·공급업체·지역사회에 더 많은 기회를 만들기 위한 필수적인 조치"라고 말했습니다.

니콜 CEO는 고객 경험 개선 외에도 추가 운영 변화로 내달부터 본사 직원의 주 4일 사무실 근무 복귀를 지시했습니다.

또 최고재무책임자(CFO)와 최고운영책임자(COO), 글로벌 최고 브랜드 책임자 등 새 경영진을 영입했습니다.

뉴욕 증시에서 스타벅스 주가는 전날보다 0.88% 하락 마감했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
