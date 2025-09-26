[AFTER8NEWS] '기적인가' 당뇨병 환자 환호한 쌀…식약처가 '바람잡이'? 분노 '폭발'

20여 년 전의 일인데 전주에 있는 한 비빔밥 집 사장님이 재판에 넘겨진 적이 있습니다.



비빔밥에 들어가는 콩나물, 쑥갓, 미나리, 고사리 이런 재료들이 암을 예방해 주고 간도 보호하고 또 고혈압 예방에도 효과가 좋고 이렇게 광고를 했는데 검찰이 보다가 '야 이건 안 되겠다' 해서 재판에 넘겼습니다.



그때 대법원이 어떻게 판결을 했냐면 '이건 무죄다' 그러니까 광고를 전체적으로 봤을 때 이건 본질적으로 비빔밥 광고지 비빔밥이 어떤 질병을 치료하거나 예방한다고 광고하는 게 주목적은 아니다, 이렇게 본 겁니다.



아무리 만병통치약인 것처럼 광고해도 그렇지 '손님들이 비빔밥을 의약품으로 착각하진 않겠지' 이런 전제가 깔린 거죠.



비빔밥 얘기를 먼저 해드린 이유는 당시 이 판결이 20년 뒤 지금 바나듐 쌀의 씨앗이 됐기 때문입니다.



비빔밥 판결 뒤에 식품을 질병 예방이나 치료에 효능이 있다고 광고하더라도 부당 광고로 간주하지 않는다는 예외 조항이 신설된 겁니다.



일반 식당이 예외 조항의 적용을 받기 시작했고요.



또 하나가 이런 바나듐 쌀처럼 가공 전 단계 식품이 단속 대상에서 빠졌습니다.



농수산물 판매하는 분들이 대개 영세한 경우가 많잖아요.



그래서 이런 업종도 부당 광고 단속에서 빼주자고 한 겁니다.



자 이 예외 규정을 지금 16년째 유지하고 있는데 바나듐 쌀이 등장하면서 이 규정을 계속 두는 게 맞느냐, 이런 의문이 나올 수밖에 없습니다.



이 바나듐 쌀이 논에다가 드론으로 바나듐을 막 뿌리기도 하고요.



아니면 수확한 벼를 바나듐 물에다 담급니다.



그래서 바나듐이 쌀에 천천히 스며들게 하는 방식으로 생산을 하는데 광고를 직접 보면 이게 비빔밥하고는 전혀 다릅니다.



이걸 만병통치약처럼 광고하는 건 아니고요.



'쌀에 바나듐이라는 성분이 들어 있어서 당뇨병 치료에 도움을 줍니다.



또 혈당도 낮춰줍니다.' 이렇게 당뇨병이라는 특정 질병에 초점을 맞춰서 광고를 하고 있습니다.



또 여러 논문까지 제시해서 소비자들 입장에서는 '아 한번 믿고 먹어볼까 아끼는 가족을 위해서 큰 마음먹고 사자' 이런 생각이 들게 끔 하고 있습니다.



가격이 꽤 비싸거든요.



일반 쌀에 비해서 두세 배 정도 되는데 이게 사실 혈당 내려준다는 얘기가 아니면 이런 쌀 먹을 이유가 전혀 없습니다 맛도 일반 쌀이랑 비슷하고요.



그런데 바나듐 성분이 얼마나 들어 있을까요.



저희가 보도해 드린 것처럼 적어도 너무 적어서 거의 0에 가까운 수준으로 나타났습니다.



더 놀라운 건 이런 쌀을 굳이 안 먹어도 우리가 일상생활에서 나도 모르게 바나듐을 먹는다, 그 양이 심지어 바나듐 쌀로 먹는 것보다 더 많다는 자료가 있습니다.



또 껌이나 코코아 가루 해조류에도 바나듐이 들어 있습니다.



바나듐을 쌀로 밥 한 공기 먹는 거랑 핫초코 한 잔 먹는 거랑 비교해 보면요.



핫초코를 통해 섭취하는 양이 쌀의 7배가 나오기도 합니다.



좀 황당할 수밖에 없죠.



이 바나듐이라는 성분 자체가 당뇨 치료 효능이 있다는 과학적인 근거도 없습니다.



소비자들 반응이 바로 예상이 되죠 저희 기사에 달린 댓글을 보면 굉장히 격한 표현이 많습니다 당뇨병 환자들 기만한 거다 절실한 사람들 희롱한 거다 한마디로 완전히 속았다 이런 소비자들이 많습니다.



이런 반응들을 보면 바나듐 쌀이 비빔밥 사건이랑 같다고 볼 수가 있을까요? 지금 오프라인 유통업체들 판매 전면 중단했고요.



홈쇼핑도 마찬가지고 소비자들은 반품하느라 고생하고 계시고 또 일부 쌀 판매 업체는 '혈당 강하' 이런 광고 이제 그만하겠다면서 포장지 전부 다 새로 제작하고 있는데, 사실 식약처 입장에서는 곤혹스러울 수밖에 없는 게 이 바나듐 쌀 업체들이 '당뇨병 치료·혈당 강하' 이렇게 광고해도 되느냐고 식약처에 전부 다 물어봤었거든요.



그때마다 식약처는 쌀은 자연 상태 식품이니까, 또 법 규정에 근거가 있으니까 부당 광고가 아닙니다.



이렇게 답변을 해 준 바가 있습니다.



그 결과가 어떻게 됐나요.



업체가 마트에다가 광고판 딱 세워 놓고 '식약처가 광고 문구 검증' 이렇게 쌀을 팔고 있습니다.



이것만 보면 마치 식약처가 바나듐 쌀의 당뇨병 치료 효능을 검증한 것처럼 보이잖아요.



결국 현행 규정이 마케팅에 거꾸로 이용 당하는 상황까지 벌어지고 있습니다.



한 가지 짚고 넘어가야 할 점은 일부 바나듐 쌀은 수확한 벼를 바나듐 물에 담가서 만든다고 아까 말씀을 드렸잖아요 이게 마치 절임 배추 만드는 거랑 비슷하거든요.



그러니까 자연 상태의 식품이라고 보기는 어렵고 결국 부당 광고 단속 대상이 되는 건데 식약처는 아까 이미 업체에다가 '광고 문구 괜찮아' 이렇게 답해줬잖아요.



결과적으로 식약처는 스텝이 꼬여도 한참 꼬였다, 이렇게 볼 수 있습니다.



식약처가 뒤늦게 나마 법적 공백을 해소해 제도적 개선책을 마련하겠다, 이렇게 밝힌 건 다행스러운 일이고, 지금 판매되고 있는 바나듐 쌀 광고도 점검하겠다고 하니까, 제대로 하는지 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.



