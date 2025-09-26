박주형 신세계백화점 대표·문성욱 시그나이트 대표 사장 승진

▲ 신세계백화점

박주형 신세계백화점 대표와 문성욱 시그나이트 대표가 모두 부사장에서 사장으로 오늘(26일) 승진했습니다.문 대표는 정유경 ㈜신세계 회장의 남편입니다.신세계그룹은 이런 내용이 담긴 2026년 정기 임원인사를 이날 단행했습니다.신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 합작한 조인트벤처 자회사인 G마켓(지마켓)의 신임 대표에는 이커머스(전자상거래) 전문가인 제임스 장(한국명 장승환)이 내정됐습니다.알리바바의 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 경영했던 제임스 장은 지마켓의 새 성장 비전인 '셀러들의 글로벌 진출'과 'AI 테크 역량 향상'을 도모해 지마켓 재도약을 이끌게 됩니다.신세계 이커머스의 또 한 축인 SSG닷컴(쓱닷컴) 새 대표에는 최택원 이마트 영업본부장이 선임됐습니다.그는 이마트와 SSG닷컴 간 긴밀한 협업 체계를 구축해 신선식품 등 SSG닷컴의 차별화된 경쟁력을 극대화하는 역할을 맡습니다.이번 신세계그룹 정기 인사는 지난해보다 한 달 일찍 이뤄졌습니다.급변하는 경영 환경에 발 빠르게 대응하기 위한 새로운 리더십을 일찍 구축하겠다는 의집니다.신세계그룹 관계자는 "회사가 당면한 과제를 신속하게 실행하고 미래 성장 계획을 한발 앞서 준비하고자 조기 인사를 결정했다"고 설명했습니다.