더보이즈·QWER, 응원봉 유사성 논란…"법적 대응" vs "문제 없다"

[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 보이그룹 더보이즈와 밴드 QWER의 응원봉이 유사하다는 지적이 제기된 가운데, 양측 소속사가 공식 입장을 내고 서로 다른 입장을 밝혔다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 QWER이 처음 선보인 공식 응원봉이 더보이즈의 응원봉과 디자인이 비슷하다는 의견이 나왔다. 일부 팬들은 응원봉이 아티스트와 팬덤을 상징하는 만큼 신중해야 한다며 문제를 제기했다.이에 더보이즈 소속사 원헌드레드는 "응원봉은 아티스트와 팬덤을 이어주는 소중한 상징이기에, 논란 자체만으로도 팬분들이 불편하셨을 감정을 충분히 이해한다"며 "QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경을 요청했으나 결론에 이르지 못했다"고 밝혔다. 이어 "향후 재발 방지를 위해 법적 절차를 포함한 강력 대응에 나설 것"이라고 강조했다.반면 QWER 소속사 쓰리와이코프레이션·프리즘필터는 "공식 응원봉은 디자인적·저작권상 문제 될 부분이 없으며, 변호사·변리사 검토에서도 저작권 침해가 확인되지 않았다"고 반박했다.이어 "원헌드레드 측과 원만히 협의하던 중 법적 대응 방침이 나온 것은 유감"이라며 "이번 일을 계기로 다양한 의견에 귀 기울이고, 아티스트와 팬을 위한 더 나은 모습을 보여주겠다"고 전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)