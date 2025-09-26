한국계 미 작가 수전 최 '플래시라이트', 영국 부커상 최종 후보

이미지 확대하기

▲ 2025년 부커상 최종후보 오른 한국계 미국 작가 수전 최

한국계 미국인 작가 수전 최의 소설 '플래시라이트'(Flashlight)가 영국의 권위 있는 문학상인 부커상 최종 후보에 올랐습니다.주영한국문화원에 따르면 '플래시라이트'는 2025년 부커상 최종 후보 6편에 포함됐습니다.부커상은 영국이나 아일랜드에서 영어로 쓰여 출판된 소설에 수여되는 세계적 권위의 문학상입니다.영어로 번역된 작품을 대상으로는 '인터내셔널 부커상'을 작가·번역가에게 공동으로 수여합니다.앞서 한강이 '채식주의자'로 이 상을 받았습니다.'플래시라이트'는 10세 루이자와 재일 교포 아버지, 미국인 어머니로 이뤄진 가족의 이야기를 통해 기억과 언어, 정체성, 가족을 둘러싼 질문을 파헤칩니다.이 가족은 전후 재일교포 사회와 미국 교외를 오가며 20세기 역사적 격랑 속에 휘말린 내용을 담았습니다.부커상 심사위원단은 이 작품에 대해 "대륙과 세기를 능숙하게 가로지르는 이 야심 찬 작품에서 수전 최는 역사적 긴장과 친밀한 드라마를 놀라운 우아함으로 균형 있게 담아냈다"고 평했습니다.수전 최는 미국 인디애나주에서 한국인 교수인 최창 씨와 유대계 어머니 사이에서 태어나 텍사스에서 성장한 한인 2세입니다.1990년 예일대를 졸업하고 1995년 코넬대에서 문예창작을 공부했습니다.펜 아메리카(PEN America) 이사로 활동하며, 존스홉킨스대에서 문예창작을 가르치고 있습니다.아버지를 모델로 한 데뷔작 '외국인 학생'(The Foreign Student)은 아시아계 미국문학상을 받았고 '미국 여자'(American Woman)는 2004년 퓰리처상 최종 후보에 올랐습니다.'나의 교육'(My Education)은 2014년 람다 문학상을, '신뢰 연습'(Trust Exercise)은 2019년 전미 도서상을 받았습니다.수전 최 작품 외에 키란 데사이(인도)의 '더 론리니스 오브 소니아 앤드 서니'(The Loneliness of Sonia and Sunny), 케이티 기타무라(미국)의 '오디션', 벤저민 마코비츠(미국)의 '더 레스트 오브 아워 라이브스'(The Rest of Our Lives), 앤드루 밀러(영국)의 '더 랜드 인 윈터'(The Land in Winter), 데이비드 솔로이(영국)의 '플레시'(Flesh)가 최종 후보에 올랐습니다.최종 수상작은 오는 11월 10일 발표되며 5만 파운드(약 9천400만 원) 상금이 수여됩니다.주영한국문화원은 문화원 로비에 '플래시라이트'를 비치해 방문객들이 자유롭게 열람할 수 있도록 했습니다.(사진=부커상 재단 제공, 연합뉴스)