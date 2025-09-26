뉴스

김건희 특검, '종묘 차담회' 의혹 관련 궁능유적본부장 소환

전연남 기자
작성 2025.09.26 10:12 조회수
국가 유산 사적 유용 의혹을 받는 이재필 국가유산청 궁능유적본부장이 26일 김건희 특검의 참고인 조사를 위해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에 출석하고 있다.

김건희 특검이 '종묘 차담회' 의혹과 관련해 오늘(26일) 오전 10시 국가유산청 궁능유적본부장을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

지난해 9월 3일 김 여사는 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 한 사실이 알려지면서 국가 유산을 사적으로 사용했다는 지적이 제기됐습니다.

궁능유적본부는 조선의 궁궐과 종묘, 사직, 왕릉 등을 관리하는 기관으로, 종묘도 궁능유적본부장 허가가 있어야 쓸 수 있습니다.

특검팀은 궁능유적본부장을 상대로 당시 김 여사 측 혹은 대통령실과 궁능유적본부의 구체적인 소통 내용을 확인할 것으로 보입니다.

한편 특검팀은 오늘 오전 한학자 통일교 총재의 전 비서실장인 정모 씨도 재차 소환했으며, 양평고속도로 노선변경 의혹의 '키맨'으로 지목된 국토교통부 김 모 서기관도 오전 10시쯤 사무실로 불러 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
