조현 외교 "원자력·AI, 한미 동맹 강화할 유망 분야"

▲ 조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 아시아소사이어티에서 열린 좌담회에서 모두발언을 하고 있다.

조현 외교부 장관은 현지시간 25일 한미 동맹의 새로운 영역 중에서 원자력 에너지와 인공지능, AI 두 분야를 양국 협력을 강화할 수 있는 특히 유망한 분야로 판단한다고 밝혔습니다.유엔총회 참석하고자 미국 뉴욕을 방문 중인 조 장관은 아시아소사이어티 초청 좌담회에 참석해 "80년 동안 한미는 각자의 강점을 극대화함으로써 서로를 지원해 왔다"며 이처럼 말했습니다.조 장관은 2009∼2011년 한미 원자력협정 개정 협상에 참여한 경험을 소개하며 "그 경험을 통해 두 나라가 원자력 에너지 파트너십을 강화하는 게 얼마나 중요한지를 배웠다"라고 언급했습니다.그는 "한국은 원전 건설에서 세계적 수준의 전문성을 가졌고, 미국은 원자력 기술 혁신의 선도국"이라며 "함께하면 강력한 시너지를 창출할 수 있다"고 강조했습니다.일례로 제3국 시장에 진출해 원전을 건설하거나 소형모듈원자로(SMR)를 공동 개발하고 수출하는 데 한미 양국이 협력할 수 있다고 소개했습니다.조 장관은 인공지능 분야에 대해서도 "한미는 이 분야의 자연스러운 파트너"라며 "한국은 반도체와 이를 지원하는 인프라의 제조·공급을 선도면서 더 안정적인 공급망에 기여하고 있다"라고 말했습니다.조 장관은 한미 동맹이 그동안 한미 상호방위조약과 주한미군 주둔, 한미 자유무역협정(FTA)에 기반해 안보와 경제의 두 기둥을 세워왔다면서 "오늘날 한미 동맹은 첨단과학기술, 조선업, AI, 반도체, 원자력 에너지 등 새로운 영역으로 더욱 확장되고 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)