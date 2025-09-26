트럼프 "10월 1일부터 외국산 대형트럭에 25% 관세 부과"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 25일 외국산 대형 트럭에 대해 다음 달 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "우리의 위대한 대형트럭 제조사들을 불공정한 외부 경쟁으로부터 지키기 위해"라며 이같이 적었습니다.이어 "이에 따라 피터빌트, 켄워스, 프라이트라이너, 맥 트럭스, 다른 업체들 등 우리의 위대한 대형트럭 제조회사들은 외부 방해의 맹공으로부터 보호받게 될 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 또 "여러 가지 이유로 우리의 트럭 운전사들이 재정적으로 건실하고 강건할 필요가 있지만, 다른 무엇보다 국가 안보 목적으로 필요하다"고 덧붙였습니다.이러한 대형트럭 관세 부과는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 관세 부과 등 적절한 조치를 통해 대통령에게 수입을 제한할 권한을 부여한 '무역확장법 232조'를 근거로 시행되는 것으로 보입니다.앞서 미국 상무부는 지난 4월 23일 중·대형 트럭과 그 부품의 수입이 국가 안보에 미치는 영향을 판단하기 위해 이 법 조항에 따른 조사를 개시했다고 밝혔습니다.당시 상무부는 중·대형 트럭과 부품의 수입 물량과 상황을 조사하고 있다고 설명했습니다.중형트럭은 총중량이 1만 파운드(약 5천536㎏)보다 크지만 2만 6천 파운드보다 작은 트럭을, 대형트럭은 총중량 2만 6천 파운드 이상인 트럭입니다.부품은 엔진, 엔진부품, 변속기, 파워트레인, 전자부품 등을 포함합니다.