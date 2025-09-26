미 의료계, 정부에 의사 H-1B 비자 수수료 면제 요구

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 H-1B 비자에 10만 달러 수수료를 부과하는 행정명령에 서명하고 있다.

미국 의료계가 정부에 새로 발표된 H-1B 비자 신청 수수료 10만 달러, 1억 4천여만 원 부과 대상에서 의사들을 면제해 달라고 요청했습니다.미국의사협회(AMA)를 비롯해 미국 내 53개 주요 의학 학회는 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 공개서한을 보내 의사, 전공의, 전임의들은 미국 내 의료인력 유지에 필수적이라며 이들을 H-1B 비자 수수료 대상에서 제외해 달라고 요구했습니다.이들 단체는 서한에서 미국에서 활동하는 의사 약 4명 중 1명은 해외 의대 졸업생이라며, 이들이 의료 공백을 메우는 데 오랫동안 중요한 역할을 해왔다고 밝혔습니다.또 2021년 기준 외국에서 훈련받은 의사의 약 64%가 미국 내 의료 서비스 혹은 의료 인력 부족 지역에서 활동했다고 설명했습니다.AMA 등 단체는 2036년까지 미국 내 의사 최대 8만 6천 명이 부족할 것으로 예상되는 상황에서, 새 비자 수수료는 의료 접근성을 악화시키고 환자 대기 시간을 늘릴 것이라고 경고했습니다.그러면서 "H-1B 의사의 미국 입국을 국가 이익에 부합하는 것으로 명확히 고려하고, 신규 신청 수수료를 면제해 H-1B 의사들이 계속해서 미국 환자들에게 의료 서비스를 제공하는 공급망 역할을 할 수 있도록 해달라"고 촉구했습니다.이른바 전문직 비자인 H-1B 프로그램은 미 고용주들이 기술, 공학, 의학, 학계 등 전문 분야에서 외국 인력을 고용할 수 있도록 하는 제도입니다.이 비자는 특히 미 의료계에서 외국 의대 졸업생이나 수련 의사를 채용하는 데 널리 쓰였습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 지난 19일 H-1B 수수료를 기존 1천 달러에서 10만 달러로 100배 올리는 포고문에 서명해 인건비 상승 및 숙련 인력 확보에 대한 우려가 제기됐습니다.(사진=게티이미지코리아)