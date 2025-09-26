정부 "외환시장 24시간 개장…역외 원화결제 시스템 구축"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 린 마틴 회장 등과 기념 촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 김남준 대통령실 제1부속실장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 린 마틴 회장, 이재명 대통령, 이억원 금융위원장, 김용범 정책실장.

정부가 국내 외환시장을 24시간 개장하고 역외 원화결제 시스템을 구축합니다.기획재정부는 오늘(26일) 미국 뉴욕에서 개최된 '대한민국 투자 서밋' 관련 보도참고자료를 통해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진시장 편입을 뒷받침하는 조치로 이런 외환시장 개선책을 추진하고 있다고 설명했습니다.이재명 대통령은 '대한민국 투자 서밋' 행사를 마친 뒤 MSCI 선진시장 편입을 위한 종합 로드맵을 연내 발표하겠다고 밝혔습니다.이를 위해 정부는 거래시간을 24시간 연장해 해외 투자자들의 거래 공백을 해소한다는 방침입니다.현재 새벽 2시까지 외환시장이 운영되면서 유럽계 투자자들의 거래가 가능해졌지만, 미국시간 대 거래에는 제한이 있었습니다.정부는 이와 함께 외국인이 역외에서 원화결제가 가능한 시스템도 구축할 예정입니다.가칭 '역외 원화결제 기관' 제도를 도입해 외국 금융기관이 국내에 원화 계좌를 두고 원화를 직접 운용할 수 있게 한다는 것입니다.외국인 간 원화거래, 보유(예금), 조달이 자유롭게 가능하도록 규제를 완화할 것이라고 정부는 밝혔습니다.이와 관련, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 MSCI의 헨리 페르난데즈 회장과 별도의 양자 면담을 가졌습니다.이 자리에서 구 부총리는 현 정부의 외환·자본시장 혁신 의지와 함께 외국인들의 금융시장 접근성 제고를 위한 정책 추진 현황을 설명했다고 기재부는 전했습니다.(사진=연합뉴스)