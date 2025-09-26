"한국 투자금 3,500억 달러는 선불"…또 압박

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 한국이 약속한 3천500억 달러의 대미투자금은 선불이라고 말했습니다. 대미투자금을 두고 한미 무역협상이 난항을 겪고 있는 가운데 트럼프 대통령이 또다시 우리나라에 압박을 가한 것으로 풀이됩니다.



장선이 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 백악관 집무실에서 열린 행정명령 서명식에서 한국과 일본과의 관세협상 결과를 언급했습니다.



미국은 중국을 비롯한 많은 국가들과 관세 협상을 아주 잘하고 있다고 강조했습니다.



특히 한국과 일본이 각각 대미투자금으로 약속한 3천500억 달러와 5천500억 달러를 언급하며 선불로 투자될 거라고 말했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 이전에는 한 푼도 내지 않았죠. 아시다시피 일본은 5,500억 달러, 한국은 3,500억 달러가 선불입니다.]



우리나라는 일본과 달리 현재 세부내용을 두고 미국과의 이견이 커 완전한 합의가 이뤄지지 않은 상황입니다.



다만 일본에 이어 유럽까지 15% 자동차 관세율을 적용받게 되면서, 아직 25%의 관세를 적용받는 한국의 조속한 협상 타결을 압박하기 위한 발언으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 이와 함께 외국산 대형 트럭에 대해 다음 달 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 25일 자신의 SNS에 "우리의 위대한 대형트럭 제조사들을 불공정한 외부 경쟁으로부터 지키기 위해"라며 이같이 적었습니다.



또 미국에 공장을 건설하지 않은 기업에 대해서는 100%의 의약품 관세를 부과하는 한편, 주방수납장과 욕실 세면대에도 다음 달 1일부터 관세를 매긴다는 방침입니다.



이번 조치는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 관세 부과 등을 통해 대통령에게 수입을 제한할 권한을 부여한 '무역확장법 232조'를 근거로 시행되는 것으로 보입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 윤태호)