자영업자 소득 대비 가계부채 비율 10분기 만에 반등

이태권 기자
작성 2025.09.26 09:47 조회수
내수 부진이 길어지면서 자영업자 소득 대비 가계부채 비율(LTI)이 상승했습니다.

국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 한국은행에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 2분기 자영업자의 LTI는 344.4%로, 전 분기(344.3%)보다 0.1% 포인트(p) 올랐습니다.

여기서 소득은 증빙소득이나 신용 조회 회사의 소득 추정치를, 자영업자는 가계대출을 보유한 차주를 각각 기준으로 했습니다.

이 비율은 지난 2022년 4분기 350.2%를 기록한 뒤 올해 1분기(344.3%)까지 9분기 연속 하락세를 이어오다 2분기에 반등했습니다.

자영업자들의 소득보다 가계대출이 3.5배에 육박한 데다, 대출이 소득보다 증가 속도가 빨라 빚 상환 부담이 가중되고 있다는 의밉니다.

비(非) 자영업자의 경우 올해 2분기 LTI는 222.5%로, 전 분기(220.9%)보다 1.6% p 상승했습니다.

비자영업자 LTI는 지난 2023년 3분기 217.6%로 단기 저점을 찍은 뒤 올해 2분기까지 7분기 연속으로 상승세를 지속했습니다.

이에 따라 자영업자와 비자영업자를 모두 포함한 전체 차주의 LTI도 지난해 1분기 234.3%에서 올해 2분기 237.8%로 5분기 연속 올랐습니다.

한편, 올해 2분기 말 자영업자 대출 잔액은 총 1천69조 6천억 원에 달해 1분기 말(1천67조 6천억 원)보다 2조 원 증가한 것으로 나타났습니다.

소득 수준별로 보면, 같은 기간 저소득 자영업자 대출이 137조 5천억 원에서 141조 3천억 원으로 증가한 반면, 중소득(191조→189조 8천억 원), 고소득(739조 2천억→738조 5천억 원) 자영업자 대출은 줄어 대조를 보였습니다.

아울러 자영업자의 대부업 포함 비은행 대출은 올해 1분기 말 425조 7천억 원에서 2분기 말 427조 1천억 원으로 1조 4천억 원 늘어 은행 대출(641조 9천억→642조 5천억 원)보다 2배 이상의 증가 폭을 보였습니다.

비은행 대출 중에선 상호금융 대출이 332조 5천억 원에서 335조 2천억 원으로 2조 7천억 원 늘었습니다.

차규근 의원은 "자영업자 LTI가 다시 증가한 것을 주목할 만하다"며 "정부는 벼랑 끝에 선 자영업자를 위해 채무탕감 등 지원 정책을 적극적으로 펼쳐야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
