'어쩔수가없다', 이틀 연속 박스오피스 1위…주말 100만 도전

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김지혜 기자] 영화 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱)가 이틀 연속 박스오피스 1위의 자리를 지켰다.26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '어쩔수가없다'는 지난 25일 전국 10만 9,722명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 46만 4,349명.개봉 첫날 33만 명의 관객을 모으며 돌풍을 일으켰지만, 이틀 차에는 관객 수가 대폭 하락했다. 그러나 여전히 예매율과 예매량 부문에서 1위 자리를 지키고 있어 주말까지 1위 행진을 이어갈 것으로 예상된다. 관건은 첫 주말 100만 관객 돌파 여부다. 첫 주말 100만 관객을 돌파해야 300만 이상의 흥행을 기대할 수 있다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다.박스오피스 2위는 애니메이션 영화 '극장판 체인소 맨: 레제편'으로 이날 5만 3,901명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 16만 2,766명이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)