기업 체감경기 두 달 연속 개선됐지만…"미 관세 불확실성은 여전"

반도체 업황 호조와 민생회복 소비쿠폰 등의 영향으로 기업 체감경기가 두 달 연속 개선됐습니다.



한국은행이 오늘(26일) 발표한 9월 기업경기조사에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.6포인트(p) 상승한 91.6으로 집계됐습니다.



지난달에 이어 두 달째 상승셉니다.



CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표입니다.



장기(2003∼2024년) 평균인 100을 웃돌면 경제 전반 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻입니다.



이 지수는 2022년 9월 101.6을 끝으로 3년째 100선을 밑돌고 있습니다.



산업별로 보면, 제조업 CBSI(93.4)는 생산(+0.4p), 신규수주(+0.2p) 등을 중심으로 8월보다 0.1p 상승했습니다.



비제조업 CBSI(90.5)도 채산성(+1.4p)이 개선되면서 1.1p 올랐습니다.



그러나 10월 CBSI 전망치는 전산업(88.5), 제조업(89.4), 비제조업(87.9)이 이달 전망치보다 각각 3.3p, 2.7p, 3.6p 하락했습니다.



이혜영 한은 경제심리조사팀장은 10월 전망치 하락 관련, "미국 관세 협상 관련 불확실성이 있고, 추석 연휴로 영업 일수가 감소하는 영향도 있다"고 설명했습니다.



세부 업종의 기업경기실사지수 흐름을 보면, 제조업 중에서 전자·영상·통신장비가 개선됐으나, 화학물질·제품, 고무·플라스틱 등은 부진했습니다.



비제조업은 도소매업, 과학 및 기술 서비스업 등을 중심으로 개선됐습니다.



이 중 도소매업은 명절 수요와 민생회복 소비쿠폰 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐습니다.



BSI에 소비자동향지수(CSI)까지 반영한 9월 경제심리지수(ESI)는 91.3으로 전월보다 3.3p 하락했습니다.



계절적 요인을 제거한 ESI 순환변동치(92.3)는 0.6p 상승했습니다.



이번 조사는 이달 11∼18일 전국 3천524개 업체를 대상으로 했습니다.



이 중 3천298개 기업(제조업 1천843개·비제조업 1천455개)이 답했습니다.



(사진=연합뉴스)