뉴스

뉴욕 한복판에 멈춰선 이 대통령…트럼프 경호 행렬에 '옴짝달싹' [자막뉴스]

작성 2025.09.26 13:31 수정 2025.09.26 13:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
현지 시간으로 23일, 미국 뉴욕 맨해튼 일대.

유엔총회 일정을 마치고 돌아가는 트럼프 대통령의 차량 행렬을 위해 도로 곳곳에 경찰이 배치되고 바리케이드가 설치된 모습입니다.

교통 통제로 더욱 혼잡해진 맨해튼의 길 한복판, 경호원과 수행원에 둘러싸인 이재명 대통령의 모습이 보입니다.

영상 속 이 대통령의 넥타이와 인상착의로 볼 때 유엔총회 기조연설 직후 촬영된 영상으로 추정됩니다.

동선을 확보하기 위해 경찰관과 소통하는 이 대통령 경호원들의 모습도 포착됐습니다.

이 대통령은 한 발짝 물러나 상황이 해결되기를 기다리다가 수행원들과 함께 도보로 현장을 빠져나갔습니다.

비슷한 상황은 다른 국가 정상들에게도 있었습니다.

앞서 마크롱 프랑스 대통령과 에르도안 튀르키예 대통령도 트럼프의 차량 행렬에 가로막혀 길 위에 발이 묶였습니다.

마크롱 대통령은 트럼프 대통령에 직접 전화를 걸어 상황을 벗어나려 하기도 했습니다.

[에마뉘엘 마크롱/프랑스 대통령 : 잘 지내십니까? 있잖아요, 지금 제가 길 위에 서있습니다. 길이 전부 당신 때문에 통제됐거든요.]

통화 후에도 교통 상황이 나아지지 않자 결국 프랑스 대사관까지 30분이 넘는 거리를 걸어서 이동하는 해프닝이 벌어지기도 했습니다.

해외 누리꾼들은 "예의 없고 부끄러운 광경", "저희가 대신 사과드린다", "트럼프가 나르시스트적 면모를 또 보여줬다" 등의 댓글로 비판했습니다.

이 대통령은 3박 5일간의 미국 일정을 마무리하고 오늘(26일) 밤 서울에 도착할 예정입니다.

(기획: 유지원, 영상편집: 최강산, 제작: 디지털뉴스편집부, 영상출처: 틱톡 'tigerroompod')
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지