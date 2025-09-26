복지부 장관, UN 고위급 회의서 "전세계 통합 리더십·협력 필요"

▲ 정은경 보건복지부 장관

보건복지부는 제80차 국제연합(UN) 고위급 회의 주간(9월 23∼30일)인 어제 열린 비감염성질환(NCD) 예방·관리와 정신건강·웰빙 증진을 위한 고위급 회의에 정은경 장관이 대한민국 정부 수석대표로 참석했다고 밝혔습니다.이번 회의에서 우리나라를 비롯한 UN 회원국 고위급 인사들은 비감염성 질환과 정신건강 위험 요인이 사회·경제·환경·상업적 요인에 큰 영향을 받는다는 데 동의했습니다.복지부에 따르면 정 장관은 본회의에서 "비감염성질환과 정신건강 문제가 저소득층·장애인·고령층 같은 취약 집단에 더 큰 영향을 미치고 있다"며 "이런 문제를 해결하려면 국가 차원의 노력뿐만 아니라 전 세계의 통합적 행동과 리더십이 필요하다"고 강조했습니다.정 장관은 한국이 만성질환 관리의 최우선 정책으로 시행 중인 일차 의료서비스 사례와 그 성과를 발표하고, 한국 정부가 정신건강 증진을 국가적 의제로 삼아 관련 정책을 추진하고 있다고 소개했습니다.아울러 개발도상국에 대한 꾸준한 공적개발원조(ODA)를 통해 국제 보건의료 형평성 제고와 지속 가능한 발전에 기여할 것을 표명했습니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)