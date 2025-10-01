[오그랲] 프랑스 2차 총파업 임박…프랑스 판 '국가 부도의 날'?

안녕하세요 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 프랑스에서 100만 명이 넘는 시민들이 모여 시위를 했다는 소식, 아마 들으셨을 겁니다. 프랑스가 워낙 시위를 많이 하는 나라다 보니 대수롭지 않게 넘길 수도 있겠는데 일단 모인 시민들의 규모도 규모고, 시위와 함께 들리는 프랑스의 빚 얘기가 심상치 않습니다. 또 들려오는 다른 소식을 살펴보면 프랑스 정부가 몇 개월 만에 붕괴했다느니, 새로운 총리가 들어섰는데, 바로 또 실각했다느니… 이렇게 혼란스러운 정국이 이어지는 듯하죠. 게다가 10월 초에 다시 또 총파업을 예고하면서 상황이 심각해지고 있습니다. 오늘(1일) 오그랲에서는 도대체 프랑스 상황이 어떻길래 이런 소식들이 전해져 오는 건지, 5가지 그래프를 통해 살펴봤습니다.



