한국, U-17 아시아 남자 핸드볼 준우승…MVP는 강동호

이성훈 기자
작성 2025.09.26 07:23 조회수
▲ 준우승한 한국 선수단

한국 17세 이하(U-17) 남자 핸드볼 국가대표팀이 아시아선수권대회에서 준우승했습니다.

한국은 25일(현지시간) 요르단 암만에서 열린 제1회 U-17 아시아 남자 핸드볼 선수권대회 마지막 날 이란과 결승에서 25-28로 졌습니다.

우리나라는 강동호(선산고)가 혼자 9골을 넣으며 분전했으나 이번 대회 조별리그에서 이란에 당한 25-31 패배를 설욕하지 못했습니다.

전반을 2골 차로 뒤진 한국은 후반 초반에 강동호, 조우진(무안고), 성지성(청주공고) 등의 연속 득점으로 16-16까지 팽팽히 맞섰으나 이후 연달아 4실점 하며 경기 주도권을 다시 이란에 내줬습니다.

이번 대회 1, 2위에 오른 이란과 한국이 10월 모로코에서 열리는 제1회 국제핸드볼연맹(IHF) 세계 남자 U-17 선수권대회 출전 자격을 획득했습니다.

강동호가 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐고, 성지성은 베스트 7 레프트백 부문에 이름을 올렸습니다.

(사진=아시아 핸드볼연맹 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)
