1. "금융시장 체질 개선 약속…북, 핵무기 충분히 확보".



미국 방문 마지막 일정으로 월가의 주요 인사들을 만난 이재명 대통령이 한국의 금융시장 체질 개선을 약속하며 과감한 투자를 당부했습니다. 지정학적 리스크 해소 의지를 설명하는 대목에선 북한이 체제 유지를 위해 필요한 핵무기를 이미 충분히 확보했단 사실도 공개했습니다.



2. 금융위·금감원 체제 유지…금감위 신설안 철회



정부와 여당이 금융감독위원회 신설을 포기하고, 현행 금융위·금감원 체제를 유지하기로 방침을 바꿨습니다. 기획재정부를 재정경제부와 기획예산처로 나누는 안만 계획대로 추진됩니다.



3. '체포방해' 재판 중계…두 달 만에 공개 석상



법원이 윤석열 전 대통령의 체포 방해 혐의 첫 재판에 대해 중계와 법정촬영을 허가함에 따라 윤 전 대통령의 모습이 두 달여 만에 공개됩니다. 윤 전 대통령 측이 신청한 보석 심문 과정은 중계를 허가하지 않았습니다.



4. 노동장관 사무실 침입·방화시도 50대 체포



어제저녁 정부 세종청사 고용노동부 장관 사무실에 침입해 불을 지르려 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 남성은 장관을 만나겠다며 난동을 부리다 방화를 시도했는데 직원들 제지로 화재로 이어지지는 않았습니다.