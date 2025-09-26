뉴스

노동부장관 사무실 침입해 방화 시도…50대 체포

<앵커>

고용노동부 장관의 사무실에 침입해서 불을 지르려고 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 정부가 자기 회사의 민원을 들어주지 않는단 이유로 이런 일을 벌인 걸로 보입니다.

사건 사고 소식, 권민규 기자입니다.

<기자>

출입문이 활짝 열려 있고, 소화기와 기름을 닦은 흡착포들이 바닥에 널브러져 있습니다.

어제(25일) 저녁 6시쯤 50대 남성 A 씨가 정부세종청사 건물, 고용노동부 장관 사무실에 침입했습니다.

A 씨는 "장관을 만나겠다"며 난동을 부리다 휘발유를 뿌린 뒤 불을 붙이려고 했지만, 청사 직원들이 막아 화재로 이어지지는 않았습니다.

당시 김영훈 고용노동부 장관은 사무실에 없었습니다.

A 씨는 지난 2023년부터 자신이 생산한 제품에 안전인증을 해달라는 민원을 꾸준히 제기해 온 것으로 확인됐습니다.

[고용노동부 관계자 : 무단으로 이렇게 침입을 하신 거 같고 그간에 이제 좀 반복 민원을 제기하던 분이었는데….]

경찰은 A 씨를 특수공무집행방해 혐의로 체포해 조사 중입니다.

---

승용차 한 대가 터널 안에 멈춰서 있고 구급대원들이 탑승자를 구조합니다.

어제저녁 7시쯤 인천 동구 수도권 제2순환고속도로 북항터널을 달리던 SUV가 앞서가던 승용차와 승합차를 잇따라 들이받았습니다.

이 사고로 승용차에 타고 있던 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

---

어제 오후 5시쯤엔 경기도 파주시 동패동의 한 상가건물 실외기에서 불이 나 80여 명이 대피했습니다.

(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 시청자 송영훈, 경기도소방재난본부)
