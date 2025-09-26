뉴스

윤 '특검기소' 첫 재판·보석 심문 진행…윤 직접 나온다

김기태 기자
작성 2025.09.26 05:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
윤 '특검기소' 첫 재판·보석 심문 진행…윤 직접 나온다
▲ 윤석열 전 대통령

내란 특별검사팀이 추가 기소한 윤석열 전 대통령의 첫 재판이 오늘(26일) 열립니다.

윤 전 대통령 측이 청구한 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 심문도 함께 진행됩니다.

서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 오늘 오전 10시 15분 윤 전 대통령 특수공무집행방해 혐의 등 사건의 1차 공판과 보석 심문을 진행합니다.

윤 전 대통령은 이날 재판과 보석 심문에 모두 출석합니다.

자신 재판에 모습을 드러내는 건 지난 7월 3일 내란 우두머리 혐의 공판에 출석한 후 85일 만입니다.

윤 전 대통령은 7월 10일 재구속된 이후 건강상 이유로 내란 사건 공판에 11차례 연속 불출석했습니다.

윤 전 대통령 측은 "형사재판에서 피고인의 출석은 형사소송법상 공판 개정의 요건"이라며 "신건의 경우 궐석재판으로 진행되던 기존 내란 우두머리 재판과 별개의 재판 절차인 관계로 첫 공판에 반드시 출석해야 하는 상황"이라고 설명했습니다.

이날 재판에서는 피고인의 신원을 확인하는 인정신문 후 특검팀과 윤 전 대통령 측의 모두진술이 이뤄집니다.

이어지는 보석 심문에서 윤 전 대통령 측은 방어권 보장과 건강 문제 등을 이유로 불구속 재판의 필요성을 강조할 것으로 보입니다.

윤 전 대통령이 직접 발언할 가능성도 있습니다.

특검팀은 범행의 중대성과 증거인멸 우려 등을 근거로 반박할 전망입니다.

재판부의 허가에 따라 법원은 이날 1차 공판 시작부터 끝까지 전 과정을 중계합니다.

법원은 자체 영상카메라로 촬영한 후 개인정보 비식별화 등을 거쳐 인터넷에 영상을 공개할 예정입니다.

다만 보석 심문은 중계되지 않습니다.

재판부는 심문 중계 불허 이유를 이날 재판에서 설명할 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김기태 기자 사진
김기태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지