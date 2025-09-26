참모진 재산 공개…김현지, 대장동 아파트 보유

<앵커>



이재명 정부에서 임명된 대통령실 참모진의 재산이 오늘(26일) 공개됐습니다. 김상호 보도지원비서관이 약 60억 원으로 재산이 가장 많았고, 이 대통령의 핵심 측근인 김현지 총무비서관은 대장동 아파트를 보유하고 있었습니다.



정부공직자윤리위원회가 오늘, 이재명 정부 대통령실 참모 31명을 포함한 고위공직자 145명의 재산등록사항을 공개했습니다.



지난 6월 2일부터 7월 1일 사이 임명됐거나, 자리에서 물러난 고위 공직자가 대상입니다.



이번에 공개된 대통령실 참모진 중 재산이 가장 많은 사람은 60억 7천 800만원을 등록한 김상호 보도지원비서관으로 나타났습니다.



서울 대치동 다세대주택 6채와 35억 원 상당의 서울 구의동 아파트를 배우자와 공동으로 소유했습니다.



50억 3천100만 원을 신고한 문진영 사회수석이 뒤를 이었고, 이태형 민정비서관은 50억 3천만 원으로 3번째로 많은 재산을 등록했습니다.



이 대통령의 핵심 측근인 김현지 총무비서관은 그동안 세간에 알려진 정보가 많지 않아 관심을 끌었는데, 배우자와 공동 보유한 경기도 성남시 대장동 아파트를 포함해 11억 8천300만 원을 등록했습니다.



김 비서관은 대장동 아파트를 주택 청약을 통해 매입했다고 신고했습니다.



김용범 정책실장은 42억 2천400만 원을 신고했는데, 기획재정부 1차관 시절인 지난 2021년 3월 공개된 재산과 비교하면 2배 가까이 늘었습니다.



하정우 AI수석은 배우자와 공동 소유한 분당 아파트를 비롯, 28억 6천만 원을 신고했습니다.



퇴직자 중에선 김동조 전 대통령실 국정기획비서관이 239억 4천여 만원으로 재산이 가장 많았고, 정진석 전 비서실장은 98억 3천여 만원을 신고했습니다.



