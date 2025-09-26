전국 돌며 간담회…일선 검사들은 지휘부 '성토'

<앵커>



검찰청 폐지가 현실로 다가오면서, 대검찰청의 검사장급 간부들이 최근 전국 검찰청을 돌면서 일선 검사들과 간담회를 한 걸로 확인됐습니다. 이 간담회에선 "간부들이 책임지는 모습을 보이라"며 검찰 지휘부를 향한 거센 내부 비판들이 쏟아졌습니다.



한성희 기자가 취재했습니다.



<기자>



검찰청 폐지 법안이 국회 법사위를 통과한 직후, 노만석 검찰총장 권한대행이 "'검찰'을 지우는 건 성공적인 검찰 개혁에 오점이 될 수 있다"는 입장문을 발표하자 법무부는 불만을 감추지 않았습니다.



[정성호/법무부 장관 (그제, 국회 법사위) : 노만석 차장의 발언은 저도 부적절하다고 느끼고 있고요. 어떤 조치가 적절한지 연구해서 (보고하겠습니다.)]



법무부와 사전 교감 없는 기습 입장문이었지만, 과거 대비 온도 차가 뚜렷합니다.



이명박 정부 당시 수사권 조정안을 두고 총장과 검사장들이 줄사표를 던지며 저항했던 것과는 다른 모습이기 때문입니다.



어제 노 권한대행 입장문도 '검찰' 명칭을 유지해 달라는 호소에 가까웠습니다.



실제 검찰청 폐지가 가시화되면서 검찰 내부는 불만이 고조되고 있습니다.



때문에, 대검 검사장들이 이번 주 전국 주요 검찰청을 돌며 간담회를 진행한 것으로 확인됐는데, 이 자리에서 격한 발언들이 쏟아진 것으로 파악됐습니다.



이 자리에서 검사들은 "대검은 도대체 뭘 하고 있나, 적극적으로 리더십을 보여달라"고 요구했고 "지금 상황이 후배들의 잘못은 아니다" "간부들이 책임지는 모습을 보이라"는 등 사퇴를 촉구하는 목소리까지 나왔습니다.



일선에선 성토가 이어졌지만, 현재 상황을 뒤집을 뾰족한 방법은 없어 검찰청 폐지가 현실화된 이후 검찰 지휘부가 어떤 행보를 보일지 주목됩니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김준희)