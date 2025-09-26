뉴스

미국 잔류 택한 조지아 구금 한국인 1명 보석 허가…곧 석방

▲ 미국 조지아주 폭스턴 한국인 구금 시설

현지 시간 지난 4일 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 체포된 후 귀국 대신 현지 잔류를 택한 한국 국적자 1명이 보석을 허가받아 곧 석방됩니다.

25일 미국 이민법원 기록에 따르면 연방 이민법원 조지아지청 켈리 N 시드노 판사는 이날 보석 심사를 열고 한국 국적자 이 모 씨의 보석을 허가했습니다.

이에 따라 현재 조지아주 폭스턴 이민구치소에 구금 중인 이 씨는 보석금을 납부하면 앞으로 석방 상태에서 남은 법적 절차를 밟게 됩니다.

미국 이민세관단속국 등은 지난 4일 조지아주 엘러벨에서 현대차-LG에너지솔루션 합작 HL-GA 배터리 공장을 급습해 LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포해 구금했습니다.

이중 한국인 316명과 외국 국적자 14명은 자진 출국 형태로 지난 11일 한국으로 귀국했습니다.

현재 미국 영주권 취득 절차를 밟고 있는 이 씨는 당시 체포됐던 한국인 가운데 유일하게 귀국 대신 미국 잔류 및 후속 법적 절차를 택했습니다.
