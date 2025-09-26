뉴스

브라질서 괴한이 교내 학생들 향해 총격…"2명 사망"

민경호 기자
작성 2025.09.26 04:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
브라질서 괴한이 교내 학생들 향해 총격…"2명 사망"
▲ 25일(현지시간) 총격 사건이 발생한 브라질 학교

현지 시간 25일 브라질 북동부 세아라주(州)에 있는 한 학교에서 괴한이 운동장에 모여 있던 학생들을 향해 총격해, 최소 2명이 숨졌습니다.

세아라 주지사 엑스와 세아라 공공안전부·교육부 성명 등에 따르면 이날 오전 소브라우에 있는 주립학교에서 오토바이를 탄 2명이 학교 외부에서 운동장 쪽을 향해 총을 쏘고 달아났습니다.

브라질 당국은 총에 맞은 17살과 16살 된 학생 2명이 사망했다고 밝혔습니다.

다른 3명은 다쳐 인근 병원에서 치료받고 있다고 현지 교육부는 전했습니다.

당시는 휴식 시간이어서 운동장에는 많은 수의 학생이 이동 중이었다고 합니다.

소셜미디어에 공유된 동영상에는 총격 음을 들은 학생들이 매우 놀라 교실 쪽으로 달려가는 모습이 담겼습니다.

에우마누 지프레이타스 세아라 주지사는 엑스에 "가장 심각하고 참을 수 없는 잔혹한 사건"이라며 "범인을 체포하기 위해 지역 전역에 경찰 병력을 증강 배치했다"고 적었습니다.

현지 경찰은 현장에서 마약류, 저울, 포장지 재료 등이 발견됐다고 현지 언론 G1은 보도했습니다.

브라질에서는 최근 교내 총격 사건이 몇 차례 보고됐습니다.

2023년 10월 상파울루시 동부 한 주립학교에서는 따돌림 피해를 호소하던 학생이 동급생 3명에게 총격을 가해 1명을 살해했고, 같은 해 6월엔 파라나에서 졸업생이 총기 사고를 일으켜 재학생 1명이 사망했습니다.

(사진=EPA, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지