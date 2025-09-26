[한반도 포커스] 통일이냐 영구분단이냐…북, 중국으로 넘어갈 수도

이미지 확대하기

김정은 북한 노동당 총비서가 '적대적 두 국가론'을 제기한 뒤에 남북 관계 단절 조치를 계속하고 있습니다.지난 주말에 있었던 최고인민회의에서도 관련 언급을 했는데요.잠시 들어보시겠습니다.[김정은 북한 노동당 총비서 : 우리는 정치, 국방을 외세에 맡긴 나라와 통일할 생각이 전혀 없습니다. 우리와 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것입니다.]그런데 최근 남한에서도 '두 국가론'이 제기되기 시작했습니다.바로 '평화적 두 국가론'입니다.정동영 통일부 장관이 최근 학술회의에서 했던 연설 내용 잠시 들어보시겠습니다.[정동영/통일부 장관 (지난 18일) : 북한의 '적대적 두 국가론'이 다시 남북관계를 어렵게 만들고 있습니다. 따라서 변화의 초점을 우선 적대성을 해소하는 데 맞추어야 합니다. 그 대안은 '적대적 두 국가론'을 실상의 '평화적 두 국가'로 전환하는 것입니다. 이것이 우리 대북정책의 핵심입니다.]그 대안은 적대적 두 국가론을 사실상의 평화적 두 국가로 전환하는 것입니다.이것이 우리 대북정책의 핵심입니다.'평화적 두 국가론'은 북한이 흡수 통일을 우려해서 남북 관계 단절을 추구하는 상황에서, 흡수 통일을 추구하지 않겠다는 의사를 명확히 하면서 평화 공존을 바탕으로 남북 관계 개선을 추구하겠다는 주장으로 보입니다.이해가 안 가는 건 아니지만, 북한이 '두 국가론'을 주장하는 상황에서 남한도 '두 국가론'을 주장하는 게 어떤 결과를 가져올지 좀 심각하게 생각해 볼 필요가 있습니다.가장 우려스러운 점은요.남북이 모두 '두 국가론'을 주장을 하면, 그게 적대적이든 평화적이든 간에 '이제 통일은 물건너 갔구나'라는 식의 통일 포기 의식을 확산시킬 가능성이 높다는 겁니다.그렇지 않아도 갈수록 '통일 꼭 해야 돼'라는 통일 회의론이 확산이 되고 있는데, 정부가 나서서 '두 국가론'을 주장을 하게 되면 결과적으로 분단 고착화의 길로 갈 가능성이 높다는 겁니다.정동영 통일부 장관은 "두 국가론이 영구 분단을 의미하는 것은 아니다"라고 얘기를 하고는 있지만, '두 국가'라는 말이 '통일'이라는 말과 상반된 이미지를 갖고 있는 건 분명합니다.[김천식/통일연구원장 (지난 19일) : 적대적이든 평화적이든 '두 국가론'은 한민족을 영구분단시킵니다. 우리는 당연히 남북 간의 적대성을 배격해야 하지만, 그 대안은 '평화적 두 국가론'이 아닌 '평화적이고 통일지향적인 특수관계'여야 한다고 봅니다.]이런 점도 좀 생각을 해 봐야 됩니다.만약에 북한 체제가 불안정해져서 북한의 향방을 놓고 관련국들이 논란을 벌이게 되는 상황이 왔을 경우에, 우리가 '두 국가론'을 주장하고 있으면, 무슨 근거를 가지고 '남북이 통일돼야 한다' 이렇게 주장을 할 것이냐는 겁니다.우리가 통일을 바란다고 해도 주변국들이 '남북 너희들은 예전부터 다 두 국가를 주장해 왔지 않느냐'라고 하면, 우리가 할 말이 없을 수 있다는 거죠.자칫 북한이 중국으로 넘어가게 되는 상황이 되더라도 우리가 이걸 막을 논리가 궁색해질 수도 있습니다.[김천식/통일연구원장 (지난 19일) : 지금 남북관계는 통일로 갈 것이냐, 영구분단으로 갈 것이냐의 논란에 휩싸여 있습니다.]우리가 통일을 목표로 한다고 해서 당장 통일하자는 건 아니죠.통일은 평화를 우선시하는 가운데 장기적으로 이뤄야 될 과제입니다.하지만, 통일이라는 지향점은 우리가 계속해서 주장을 해야 됩니다.그래야 한반도 상황이 변화해서 통일의 기회가 왔을 때, 우리가 그 기회를 놓치지 않고 잡을 수가 있습니다.(영상취재 : 한일상, 영상편집 : 최진화)